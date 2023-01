El senador Iván Moreira (UDI) solicitó al hemiciclo apresurar la votación para Fiscal Nacional por una particular razón. Sin embargo, la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS) no accedió a la petición del legislador gremialista.

Una particular situación protagonizó el senador Iván Moreira (UDI), en el inicio de la votación para ratificar a Ángel Valencia como Fiscal Nacional en el Senado.

El legislador hizo una petición a la Sala, que consistía en votar inmediatamente después de que el presidente de la comisión de Constitución, Matías Walker, diera cuenta del informe favorable ante el hemiciclo.

“Quisiera pedir, presidente –Álvaro Elizalde (PS)-, recabar la unanimidad para que se abra la votación”, manifestó Moreira.

Trascartón, el presidente de la Cámara Alta consultó por la unanimidad a los parlamentarios presentes en Sala. En ese contexto, la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS) no dio la unanimidad, obteniendo una reprimenda por parte de Moreira, en la que reveló el peculiar motivo de su solicitud.

“Cuando me pidas algún favor, te voy a decir que no. Alejandra, cuando me pidas un favor, te voy a decir que no (…) Se casa mi hijo, qué querís que haga (sic)“, espetó el senador Iván Moreira.

Ante los dichos del senador gremialista, Matías Walker, antes de dar cuenta del informe de la Comisión, arguyó que “antendida la gran consideración que ha hecho ver el senador Moreira, espero que se abra la votación después del informe. La familia siempre está primero“.

