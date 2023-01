"No estamos en KidZania. (...) El Senado no juega y espero que el Gobierno no siga jugando tampoco", respondió el senador Iván Flores (DC) al presidente Boric. Esto, luego que el jefe de Estado emplazara a la Cámara Alta por la elección de Fiscal Nacional. "Hay algunos amenazando con que nuevamente van a rechazar. Yo les pregunto ¿a qué están jugando?", sostuvo Boric este jueves desde Los Ríos.