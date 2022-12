Con un amplio respaldo se aprobó el proyecto de ley presentado por el diputado de la UDI, Marco Antonio Sulantay, que busca prohibir la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos.

El proyecto tiene dos aristas. En primer lugar, señala que estas plataformas virtuales no están reguladas en Chile y no pagan impuestos, por lo que son consideradas ilegales, y parlamentarios sostienen que no se sustenta que tengan contratos con clubes e instituciones; y también busca prevenir posibles irregularidades en eventos deportivos.

A pesar de contar con 118 votos a favor, 8 abstenciones y sólo un voto en contra, la iniciativa debe volver a la comisión de Deportes para discutir alguna indicaciones.

El diputado Sulantay sostuvo que están confiados que la iniciativa pueda seguir avanzando, luego del amplio apoyo en la Cámara.

El legislador socialistas, Tomás de Rementería, fue uno de los que se abstuvo, afirmando que no se puede avanzar en esta norma, sin antes votar en la Cámara el proyecto de ley que regula los sitios de apuesta online.

El diputado del Partido de la Gente y presidente de la comisión de Deportes, Roberto Arroyo, aseguró que se puede avanzar en ambos proyectos al mismo tiempo.

A partir del próximo martes la comisión de Deportes comenzará la discusión de las 8 indicaciones.

Diputados del comité sostuvieron que son observaciones que ya fueron discutidas en la instancia previamente, por lo cual no debiesen existir trabas, y están confiados en que la iniciativa pueda ser despachada al Senado antes de enero.