El paro de camioneros que enfrenta a gremios del transporte con el Gobierno es liderado por la confederación Fuerza del Norte, con presencia entre Arica y Paine.

No obstante a través de una declaración pública, la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), no adherida a la movilización, anunció que dejará en libertad de acción a sus asociados, horas después que las conversaciones se interrumpieran entre el sector en paro y La Moneda.

“Si bien la CNTC no está por adherir al paro, nuestros asociados están en libertad de acción para decidir que harán finalmente”, anunciaron.

“Si bien hemos optado por mantenernos al margen del paro, decidimos dar libertad de acción a nuestros asociados para que tomen sus propias determinaciones, considerando que el Gobierno definió dejarnos fuera de las conversaciones para alcanzar acuerdos”, remarcaron.

Desde el mundo del transporte de carga hace siete meses que vienen pidiendo mayores medidas de seguridad en rutas, lo que se refleja fuertemente en el petitorio, que también incluye materias de combustible.

Aunque se han reunido varias veces con las autoridades, como el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; y el ministro de Hacienda, Mario Marcel; CNTC acusó que “nunca hubo una voluntad real del Gobierno por alcanzar acuerdos y concretar soluciones”.

Así, desde el gremio aseguraron que es el Ejecutivo “el responsable que se haya llegado al escenario actual y el encargado de destrabar esta madeja”.

La Moneda, por su parte, insiste con las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, no quiere a los camioneros en las rutas y ya determinó que con medidas de presión no solo no van a negociar, sino que avanzarán con todas las herramientas que les entrega la ley, como dijo el presidente Boric desde México.

Al cierre de esta edición hay una reunión agendada para este sábado entre camioneros movilizados y el Gobierno. Además, hay congestión en el cruce 6 poniente de la Ruta 5 Sur, en Paine, donde transportistas ocupan pistas de la vía.

Aunque se han registrado bloqueos de ruta hasta el momento la tónica del paro ha sido ocupar algunas vías en los puntos de manifestación, pero dejando pasar a autos y buses, no así a otros camiones.