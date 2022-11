"Tenemos que salir a la ofensiva, pensando en que la izquierda no se construye solamente desde el Estado", aseguró Boric en entrevista con La Jornada. Sobre La Araucanía, el Mandatario reconoció que "no todas las tierras van a poder ser restituidas". "No necesito darle garantías de izquierdismo a ningún académico ni activista", sentenció.