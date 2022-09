La fallida llegada del comunista Nicolás Cataldo a la subsecretaría del Interior fue un duro golpe para el Partido Comunista.

No obstante, la controversia se diluyó luego que se le reubicara en la Subdere, que estaba originalmente al mando de Revolución Democrática, partido del Frente Amplio.

Sin embargo, el tema volvió a reflotar el fin de semana, luego que el líder del PC, Guillermo Teillier, revelara conversaciones con el presidente Gabriel Boric.

Esto, luego de la molestia que generó lo ocurrido con Cataldo, por las presiones de la oposición, que cuestionaban al dirigente comunista por una serie de publicaciones en Twitter contra Carabineros.

“Hablamos con el Presidente. No le fuimos a pedir que lo pusiera en la Subdere, pero él dijo que iba a ver la manera de cómo arreglaba el asunto y después me comunicó que Cataldo estaba en la Subdere”, precisó el mandamás de la tienda.

Estos dichos, a juicio de autoridades de Gobierno, expusieron al presidente Boric. Y lo que más molestia generó, fue una frase que dejaba en evidencia que el mandatario sabía en lo que se estaba involucrando.

“El Presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda, él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tweets, pero que pensó que no eran para tanto”, detalló Teillier.

La molestia del Gobierno con Teillier

Ayer por la mañana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, en conversación con T13 Radio, dijo que no correspondía que se revelaran este tipo de conversaciones.

“No me parece bien que se revelen conversaciones con el Presidente y realmente no entiendo cómo pudo suceder algo así, definitivamente no lo entiendo… cuál es la lógica que tiene”, dijo Tohá.

Asimismo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reveló que el timonel comunista pidió las disculpas respectivas.

Aunque, de todas maneras, sostuvo que “las conversaciones que son privadas, tienen que ser privadas”.

Finalmente, Teillier reconoció el error. “Yo le daría la razón a la ministra. Creo que fue un error y lo que menos quiero es menoscabar la figura del Presidente. No era esa la intención”, admitió.

Revolución Democrática reafirmó lealtad con el Gobierno

En medio de la polémica, Revolución Democrática (RD) llegó nuevamente a Palacio a reunirse con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

La secretaria de Estado, quien es militante de Convergencia Social, es la única integrante del Frente Amplio en el comité político.

Al respecto, el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, insistió en su lealtad con el Gobierno.

“Más allá de estar sentado en el comité político, sabemos que nuestros puntos de vista, nuestra incidencia en el Gobierno, va a poder seguir canalizándose institucionalmente, con lealtad”, sentenció.

Giorgio Jackson -exjefe de la cartera de la Segpres y que estaba dentro del comité político- reafirmó el compromiso de su partido con el Ejecutivo.

“Revolución Democrática es un partido oficialista, es un partido que está comprometido con el éxito del Gobierno y lo va a seguir haciendo hasta el último día”, sentenció.