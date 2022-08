Diputados de oposición pidieron la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, tras revelarse que una de sus asesoras se comunicó telefónicamente con Héctor Llaitul.

Incluso, deslizaron la posibilidad de presentar una acusación constitucional en su contra.

De acuerdo al medio Ex-Ante, la funcionaria -de nombre Tania Santis- telefoneó al líder de la CAM el mismo día en que llamó a “organizar la resistencia armada” en la Macrozona Sur.

“Ella (la ministra) me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”, señala en la conversación, transcrita desde un informe de la PDI.

Tras conocerse esta información, la diputada Camila Flores (RN) señaló que “la ministra de Desarrollo social podría haber aportado a la justicia información relevante para apresar a Llaitul, pero prefiere no aportar y ser cómplice del terrorismo”.

“Esta ministra es un peligro por sus nexos con el terrorismo. Esto amerita renuncia o acusación constitucional”, agregó.

Por su parte, el jefe de bancada de diputados RN, Andrés Longton, sostuvo que “lo que hace la ministra Vega es el síntoma que ha tenido este Gobierno: querer relacionarse directamente con grupos radicalizados que cometen delitos a diario, con un nivel de violencia que nunca antes habíamos visto”.

El diputado Jorge Alessandri, jefe de bancada UDI, aseguró que esta conversación se dio “mientras habían quemas en el sur, destrucción de empresas, casas y tomas”.

“¿Esa frase de que no perseguimos ideas la coordinan con Llaitul? ¿Cuántos otros ministros, desde celular fiscal, mantenían conversaciones con este líder terrorista? Los gobiernos, no importa del signo que sean, no pueden tener ningún contacto con organizaciones terroristas”, aseveró.

En tanto, Cristián Araya (Republicanos) manifestó que “en cualquier escenario, la ministra queda al margen de la institucionalidad y, por lo mismo, debe ser removida inmediatamente.

“Creo que incluso renunciando debe asumir las responsabilidades políticas por haber comprometido gravemente la seguridad de la Nación”, añadió, lo que abre paso a una eventual acusación constitucional.

Vega será citada a comisión contra delincuencia en la Cámara

La diputada Joanna Pérez (DC), presidenta de la comisión investigadora por combate contra la delincuencia, crimen organizado y terrorismo, calificó esta situación como “extremadamente grave”.

“Vamos a pedir el informe con reserva para que los integrantes de la comisión lo analicen. Vamos a citar a la ministra de Desarrollo Social para que dé cuenta de estos hechos”, comentó.

Henry Leal (UDI), quien también integra esta instancia, se pronunció sobre el telefonazo de Desarrollo Social a Llaitul a través de un comunicado.

“Si la ministra Vega tiene un mínimo de respeto por nuestra democracia, a esta misma hora debiese estar preparando su salida del cargo. Y si no, el Presidente de la República tiene la obligación y el deber moral de solicitarle la renuncia inmediata”, dijo, junto al diputado Juan Antonio Coloma.

Además, los gremialistas aseguran que este llamado “nos confirma que el Estado de Excepción acotado que dictó el Gobierno lo hizo en absoluta coordinación con la CAM y los grupos terroristas”.

