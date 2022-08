El Registro Civil aseguró que envía mensualmente todas inscripciones de defunción del mes anterior al Servel. Esto, a raíz de la aparición de personas fallecidas en el padrón electoral del plebiscito. En cuanto a un hombre nacido en 1896, el organismo señaló que su inscripción de defunción electrónica no figuraba en sus registros antes de la fecha límite para cerrar el padrón.

El Registro Civil se refirió a la aparición de personas fallecidas en el padrón del plebiscito.

Cabe recordar que el diputado Gonzalo de la Carrera (IND-REP) oficio al Servicio Electoral producto de este hecho, asegurando que una persona que tendría 126 años estaba habilitada para votar el 4 de septiembre.

En efecto, se trata de Bartolo Pichuluan Manqueal, quien nació en 1896 y murió en 1953. Este hombre tiene un local de votación asignado en la región de La Araucanía.

Al respecto, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, indicó que este tipo de problemas se genera cuando el Registro Civil no les entrega los datos necesarios antes de cerrar el padrón.

Registro Civil: “Informamos mensualmente al Servel”

Ante ello, el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI) señaló que informa mensualmente al Servel todas la inscripciones de defunción del mes anterior, entre otros antecedentes.

Respecto a la aparición de fallecidos en el actual padrón, precisó que en su mayoría son casos de persona cuya inscripción de defunción fue posteriores al cierre del registro electoral (1 de mayo de 2022).

“En relación con el caso particular de Bartolo Pichuluan Manqueal, nacido en 1896, y que figura en el padrón electoral, cabe señalar que su inscripción de defunción electrónica no figuraba en los registros del SRCEI antes del cierre del padrón electoral. Producto de ello, no fue informada al Servel”, aseveró el Registro Civil.

Asimismo, agregó que “respecto de las personas mayores de 90 años, que no han renovado su cédula de identidad o pasaporte los últimos 11 años, el SRCEI envía esta información a requerimiento del Servel”.

“Seguimos trabajando con nuestros equipos, en todo aquello que implique realizar mejoras continuas en los procesos en los cuales somos requeridos”, concluyó.