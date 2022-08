El manejo sanitario del gobierno de Gabriel Boric ha tenido varias deficiencias y una de las más notorias ha sido la caída sostenida del testeo PCR a partir de abril.

Tras una ola de contagios sin precedentes que dejó cifras históricas de casos, debido al relajo por el verano, marzo de 2022 totalizó 1.764.988 tests PCR.

Hasta esa fecha no era extraño escuchar o leer de 70, 80 y hasta 90 mil exámenes de PCR entre jueves y sábado, tradicionalmente los días con mayor testeo ya que reflejan la situación país del lunes al miércoles.

La última vez que este Gobierno elaboró un balance diario con más de 50 mil exámenes PCR fue el 19 de junio, cuando reportó 51.242 muestras analizadas y una positividad del 13,38%.

Los informes diarios también traen información de exámenes de antígeno, pero la innovadora técnica de PCR que se instaló allá por ese lejano marzo de 2020 ha sido la predominante en Chile durante toda la crisis sanitaria y justamente es la que se usa para determinar la positividad nacional y regional, sin contar los de antígeno.

Si bien ambas técnicas son parte de la red oficial de testeo, ya en junio expertos de la plataforma Icovid pedían mirar con “cautela” la situación.

“Sugerimos cautela en la interpretación de la positividad actual del PCR debido a la introducción masiva de test de antígenos que funcionan a menudo como tamizaje previo a un PCR”, escribieron en su informe del viernes 17 junio.

Junto a esta potenciación se dio otro fenómeno: la población acudió cada vez en mayor cantidad locales comerciales en búsqueda de exámenes de antígeno, pero a menos que se autodelate un caso positivo puede perfectamente pasar bajo las narices de las autoridades y no contarse en los registros diarios.

Testeo PCR: uno de los talones de Aquiles de la pandemia

En línea con información del Ministerio de Ciencia, julio de 2022 dejó 1.031.210 exámenes PCR analizados, con lo cual quedó 20 de 28 meses con registros.

Junto a abril (1.047.547) y mayo (1.040.394) estos tres meses de 2022 quedaron entre Diciembre 2020 (lugar 17, 1.118.029 exámenes) y noviembre 2020 (21, 1.024.692).

Julio de 2022, además, es el mes con menos testeo PCR de esta gestión y quedó por sobre abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020.

Abril de ese año, cuando la pandemia recién partía en Chile, dejó 120.126 muestras analizadas. Ya en noviembre el testeo había crecido exponencialmente, hasta las 1.024.692 muestras.

Bajo estrictas cuarentenas y medidas de aislamiento, agosto superó por primera vez la barrera de los 800 mil exámenes, septiembre rozó los 900 mil y octubre casi marca 1 millón.

¿Y cuál es el problema de un bajo testeo? Que mientras menos se analiza, menor es el entendimiento de cuánta gente está contagiada y la preocupación se centra en los asintomáticos.

Al no mostrar signos de estar enfermos, estos hacen su vida normal y siguen traspasando el virus en tiempos en los cuales la presencialidad se obligó en materia laboral, educacional y en que el uso de mascarilla en espacios públicos es opcional siempre y cuando no hayan aglomeraciones, algo que la población pareció no entender e interpretó como el fin de esta medida de resguardo.

Exministro Paris: “Es preocupante”

En conversación con BioBioChile, el exministro de Salud, Enrique Paris, analizó la situación del testeo PCR en Chile, alertó sobre los peligros de un bajo testeo e incluso advirtió que de seguir así podríamos estar ante la presencia de “una catástrofe”.

“La caída sostenida de los exámenes de PCR obviamente que es preocupante en el sentido que si uno no testea no hay posibilidad de hacer diagnóstico ni encontrar a los casos con o sin manifestación clínica”, partió.

“Una interpretación puede ser que definitivamente quieren disminuir el testeo y eso lo vemos en el aeropuerto (de Santiago9 donde el testeo a viajeros cayó del 68% al 20%. Eso es altamente peligroso en el contexto que hay cepas nuevas que van a llegar a Chile y que pueden ser muy contagiosas”, agregó, valorando el trabajo del Instituto de Salud Pública en materia de secuenciación.

“En medicina si no testeas y no haces diagnóstico no puedes tratar la enfermedad, por lo tanto el testeo, lo dijo muchas veces el director general de la OMS es fundamental para su control. Tedros (Adhanom Ghebreyesus) repitió ‘testeo, testeo y testeo’ y desgraciadamente en Chile está decayendo en forma muy significativa y está ocultando la realidad de la circulación viral y la posible aparición de nuevas variantes”, complementó.

Paris también lamentó que el sistema de coordinación con farmacias y laboratorios que prometió el Gobierno en cuanto a la compra de exámenes para el autotesteo haya quedado en nada.

“La gente va a la farmacia y se hace el test en la casa, por lo tanto eso quizás a contribuido a que se reporte menos testeo. Es una situación grave que puede obviamente ocultar la realidad de lo que está ocurriendo en Chile”, indicó.

A su juicio, hay dos principales riesgos a los cuales se enfrenta el país con un bajo testeo: no diagnosticar, por lo tanto tener a mucha gente circulando con el virus; y la caída de la percepción de riesgo.

“Ya está muy baja. Si se hace poco testeo comunicas que los casos son menos de los que están ocurriendo en realidad… la población se relaja. A pesar de la poca cantidad de exámenes tenemos una positividad muy alta, pero imagínese si hiciéramos 100 mil exámenes. Creo que hay que tomar medidas urgentes”, alertó.

“Catástrofe”

Junto a lo anterior, Paris le sugirió al Minsal instalar más lugares de testeo e “ir con móviles, como lo hacíamos, a las plazas, malls, universidades, estadios a hacer búsqueda activa de casos”.

“Y seguir apoyando a los municipios”, añadió.

“No he escuchado ninguna voz de alarma porque dos municipios importantes de Santiago van a disminuir sus centros de vacunas. Eso indica que hay poca preocupación de la gente en la pandemia y podemos tener una catástrofe si siguen aumentando los casos como lo hemos visto en las últimas semanas. Afortunadamente teniendo una alta tasa de vacunación estos pacientes no van a caer a UCI ni morir, pero sí van a recargar los servicios de urgencia e incluso camas básicas y medias”, cerró.

Por su parte, Alejandra Fuentes García, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e integrante de Icovid Chile, apuntó a entender la situación actual en base a las decisiones que desembocaron en la situación actual.

“Lo primero que habría que decir es que en los últimos meses tenemos una situación distinta ya que con la introducción masiva de los tests de antígeno, que funcionan incluso como tamizaje previo a un PCR, se venden en farmacias, la gente se lo puede hacer en sus casas, la cantidad de PCR que se hace o informa a la autoridad sanitaria puede verse disminuida”, dijo.

¿Y qué dice el Colmed?

Desde abril, uno de los grandes ausentes en las críticas al Gobierno en cuanto a los problemas de manejo sanitario ha sido el Colegio Médico (Colmed). Con Izkia Siches a su cabeza, el gremio fue tal vez una de las principales voces contra Paris y compañía.

Consultados por este medio por su opinión al respecto respondió Francisca Crispi, presidenta del Colmed Santiago.

“La caída del testeo PCR tiene varios motivos. Por un lado es entendible que luego de años de pandemia las personas estén menos interesadas o disponibles a testearse”, partió.

“También el desarrollo de test de antígeno autoaplicados ha llevado a que muchas personas se queden con ese resultado, evitando asistir a testearse”, explicó.

“La pandemia se va modificando y debemos ser capaces de pensar de forma dinámica las estrategias”, comentó.

Así, por ejemplo, mencionó la recomendación del Consejo Asesor que las personas puedan reportar el resultado de su test de antígeno a la autoridad sanitaria.

A eso sumó la necesidad de “aumentar la búsqueda activa de casos en los establecimientos del nivel primario de atención y acercar las PCR a la ciudadanía”.

“Debemos pensar y prepararnos para pasar del testeo universal a testeo según indicadores (como por ejemplo, a las personas con insuficiencia respiratoria grave) y centros centinelas”, detalló.

Consultados directamente por el área más débil del Gobierno en el manejo de la pandemia, Crispi sostuvo que un área a fortalecer de forma especial es la comunicación de riesgo.

“En esta nueva etapa de la pandemia ha sido difícil comunicar a la ciudadanía cuál es la expectativa de sus conductas. Falta información clara. El Gobierno ha sido confuso respecto de la tercera dosis de refuerzo (o quinta dosis) y cuál es la estrategia que van a aplicar en ese sentido”, afirmó.

“También es necesario mejorar las estrategias para completar los esquemas de vacunación. La campaña de cuarta dosis ha sido poco efectiva. Bajos índices de vacunación en niños, que aunque presentan cuadros leves de la enfermedad son agentes contagiantes para sectores de riesgo”, recordó.

Sobre la quinta dosis Crispi expandió que el Comité de Vacunación e Inmunizaciones ha establecido que son los grupos de mayor riesgo en los cuales se debería priorizar esta quinta inmunización. “Adherimos a esa medida”, anunció.

“Datos presentados a la comisión de respuestas pandémica muestran de forma preliminar que la caída en la efectividad del segundo refuerzo (cuarta dosis) es más lenta que la del primer refuerzo (tercera dosis), lo que daría un espacio para esperar al tercer refuerzo (quinta dosis) esperando mayor evidencia y también el potencial desarrollo de vacunas que respondan mejor a nuevas variantes”, precisó.

“Por el momento, el desafío que tenemos como actores de salud es vacunar a los rezagados y lograr que las personas completen el esquema de vacunación, concluyó.

Revise en orden el testeo PCR total por mes entre abril de 2020 y julio de 2022