La futura ministra del Deporte, Alexandra Benado, se refirió a las acusaciones en su contra por maltrato laboral e irregularidades, las cuales desestimó, esto tras una reunión sostenida con la actual titular de la cartera, Cecilia Pérez.

Al respecto, Benado señaló que “todos esos hechos son de conocimiento público, para mi son un tema cerrado”.

“Estoy abocada en trabajar fuertemente en lo que será la asunción del 11 de marzo. En ese sentido, siempre ha sido de conocimiento público (…) Los hechos están ahí, las soluciones también están ahí”, agregó.

Consultada sobre si las denuncias relacionadas con el caso de horas extras en la Municipalidad de Providencia podrían afectar su gestión ministerial, Alexandra Benado reiteró que “estos hechos ya están aclarados, han sido de conocimiento público”.

“Efectivamente, el sumario o las cosas que se dictaminaron en ese momento ya están aclaradas, allí también está mi declaración”, agregó

A ello, la futura secretaria de Estado añadió que “yo soy profesora de educación física, soy exdeportista, seleccionada nacional; tengo las competencias y tengo el conocimiento para hacerme cargo de esta cartera, así que no tengo ninguna duda que voy a poder hacerlo con humildad, con compromiso, como se nos ha encomendado”.

Sobre si ha tenido algún tipo de contacto con funcionarios de Londres 38, recinto desde donde fue denunciada por maltrato laboral y hostigamiento, Benado señaló que “de Londres 38 no he conversado con nadie, yo renuncié el día antes de que me nombrara el Presidente Gabriel Boric”.

“El Ministerio va a estar con las puertas abiertas para todas las personas que quieran aportar al mundo del deporte”, sentenció.