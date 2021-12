El Senado aprobó una nueva extensión del Estado de Emergencia en cuatro provincias de la Macrozona Sur: Bío Bío, Arauco, Malleco y Cautín. De esta forma, la medida se extenderá por 15 días más. Un punto importante fue que la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC), no se abstuvo -como en las anteriores ocasiones- y respaldó la iniciativa del Gobierno.

Este martes, el Senado aprobó la prórroga del Estado de Emergencia en al Macrozona Sur. La medida rige específicamente en las provincias de Bío Bío y Arauco, en la región del Bío Bío, y en las de Malleco y Cautín, en La Araucanía.

El requerimiento presentado por el Presidente Sebastián Piñera fue visado por 19 votos a favor, 15 en contra y una abstención. De esta forma, la medida se extenderá por 15 días más en las zonas mencionadas.

Cabe recordar que esta extensión ya había sido aprobada ayer en la Cámara de Diputados, por lo que sólo restaba la ratificación del Senado.

Tras la votación en Sala, el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, agradeció el respaldo de los parlamentarios. “El Gobierno no sólo está haciendo uso de esta herramienta constitucional y legal, que es la parte de la defensa, sino también ha hecho esfuerzos importantes para atender la parte social”, señaló.

APROBADA✅| Sala del Senado aprobó la prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco. Se comunica al Presidente el acuerdo otorgado por el Congreso Nacional. ▶️https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/xXRGWxDeVz — Senado Chile (@Senado_Chile) December 21, 2021

El Estado de Excepción Constitucional fue decretado el 12 de octubre por el jefe de Estado y, esa fecha, se ha solicitado su prórroga en cuatro oportunidades.

Uno de los puntos relevantes en esta ocasión es que la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), no se abstuvo y votó a favor de la medida.

“En mi recorrido, los alcaldes y las comunidades, sin excepción, me pidieron que mantuviéramos el Estado de Excepción y que hiciéramos algo más de manera urgente”, explicó en la sesión.

En ese sentido, agregó que “si no somos capaces de hacer algo más de manera urgente, no vamos a poder seguir aprobado esta herramienta”. Por ello, advirtió al Gobierno que “tienen días para reaccionar y moverse. La Macrozona Sur no puede seguir esperando”.

Cabe consignar que este martes, al menos 27 inmuebles resultaron destruidos tras un ataque incendiario en las cercanías del Lago Lanalhue, en la región del Bío Bío.