Este martes, el presidente Sebastián Piñera decretó Estado de Emergencia por los graves hechos de violencia que se han registrado en la Macrozona.

Específicamente, la medida afectará a las provincias de Cautín y Malleco, en la región de La Araucanía, y de Bío Bío y Arauco, en la región del Bío Bío.

Esta decisión se da luego de que Contraloría rechazara el Decreto 249, impulsado por el Gobierno para mantener los patrullajes preventivos de las FF.AA en esta zona después del término del Estado de Excepción por la pandemia.

“Este Estado de Emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos”, señaló el jefe de Estado.

¿Qué significa decretar Estado de Emergencia?

“El Estado de Emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias”, consigna el artículo 42 de la Constitución Política de la República.

Cuando se declara, las zonas respectivas quedan bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional, el cual es designado por el Presidente.

Entre las funciones de esta autoridad, destacan asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona; establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público; y controlar la entrada y salida de la zona y el tránsito en ella, entre otras.

¿Cuánto dura el Estado de Emergencia?

Las facultades no podrán exceder un plazo de 15 días. Sin embargo, pueden ser prorrogadas por Piñera por otra quincena en acuerdo con el Congreso Nacional.

El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del Estado de Emergencia.

¿Qué restringe el Estado de Emergencia?

En Estado de Emergencia, la autoridad a cargo puede restringir las libertades de locomoción y reunión.

Por ejemplo, el general a cargo tiene la facultad de establecer el toque de queda si lo considera necesario para restablecer el orden público y resguardar la seguridad.

Los militares que se despliegan por estas zonas tienen la labor de proteger instalaciones, torres de alta tensión, plantas de agua potable e inmuebles en general.

No obstante, según indica el abogado penalista y es fiscal militar, Rodrigo Vera Lama, no se les puede pedir que asuman el rol de Carabineros, considerando que no cuentan con la preparación ni elementos (carros lanza agua, gases) para controlar una manifestación.