Faltando una semana para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el abanderado del pacto Apruebo Dignidad no ha dado a conocer todas las modificaciones al programa de gobierno que presentó de cara a la primera vuelta.

En este contexto, su contendor en el balotaje, José Antonio Kast, señaló que la demora demostraba que Boric “no logra ponerse de acuerdo con sus equipos de trabajo”.

Ante esto, la carta a La Moneda del Partido Convergencia Social indicó que Kast estaba totalmente equivocado, asegurando que se encuentran trabajando en un programa conjunto con Yasna Provoste y Marco Enriquez-Ominami y que la línea de su programa original sigue siendo la misma.

“Yo estoy muy orgulloso del resultado que hemos logrado. No me avergüenzo -a diferencia de Kast- de las propuestas que he hecho y por lo tanto, es lo que vamos a seguir defendiendo”, sostuvo.

En la misma vereda, la diputada frenteamplista, Gael Yeomans, indicó que el comando de Gabriel Boric no se encuentra presentando un nuevo programa, sino sólo aportes al ya existente. Agregó también que quien debe dar explicación a sus “volteretas” es el candidato republicano.

“José Antonio Kast es el que tiene que dar cuenta de las volteretas que se ha pegado el último tiempo. O sea, el que tiene que dar respuesta respecto a la ‘piel de oveja’ que se está tratando de poner para los próximas elecciones es él”, indicó la parlamentaria.

Sobre el emplazamiento que ha habido entre los candidatos, respecto a la supuesta acusación de acoso que alude a Gabriel Boric, el diputado y miembro del comando del candidato, Gonzalo Winter, señaló que José Antonio Kast se encuentra haciendo una campaña en base a injurias.

“Acusar a una persona de un delito como es el abuso sexual, sin tener ninguna prueba y sin tener ninguna acusación, es un delito… el delito de injurias”, advirtió.

En tanto, y aunque José Antonio Kast invitó a su contendor a aclarar esta situación en tribunales el día lunes, Gabriel Boric señaló que se querellará posterior a las elecciones presidenciales.