Si hace unas semanas fue criticado por cuestionar el voto femenino, entre otros dichos misóginos, ésta vez Johannes Kaiser, el renunciado exintegrante del Partido Republicano ha sido nuevamente cuestionado, ahora por burlarse de Emilia Schneider.

Esto, mediante una de sus transmisiones de YouTube en la cual Kaiser comentaba cómo sería el trabajo en el Congreso, con la también diputada electa Gloria Naveillán y con la excandidata Verónica Welkner. Fue entonces cuando vinieron las burlas de los participantes.

“¿Pero sabes cuál va a ser la gracia? Tú vas a tener que compartir baño con la eventual diputada Emilia Schneider” dijo, desatando las carcajadas de sus interlocutoras.

El momento de la polémica ha sido difundido por las redes sociales, despertando la molestia de la comunidad LGBT. La propia Emilia Schneider, diputada electa por Comunes y aludida en dichas burlas, repudió lo sucedido.

“Con esto no solamente me pasa a llevar a mí, se pasa a llevar a niñas, niños, niñes, adolescentes, familias de las diversidades sexuales que tienen que escuchar estos discursos que incitan al odio. Me parece absolutamente repudiable, pero no me sorprende”, sostuvo.

El diputado por Magallanes y abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric también rechazó las declaraciones de Johannes Kaiser. A sus palabras se sumó Rolando Jimenez, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual.

Desde la derecha también han sido críticos con la nueva polémica protagonizada por el ex republicano. El diputado de Renovación Nacional, Camilo Morán dijo estar impactado de este nivel de humillación.

La última vez que Johannes Kaiser protagonizó una polémica por sus dichos misóginos, se disculpó y renunció al Partido Republicano. Ahora desde la oposición emplazaron a José Antonio Kast para que dé explicaciones por esta nueva controversia.