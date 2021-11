El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, dio por superadas las diferencias y roces con el Partido Comunista (PC), luego que surgieran algunos comentarios desde la colectividad con críticas al votante de Franco Parisi o a sectores de la Democracia Cristiana (DC), como fueron las de Daniel Jadue y Daniel Núñez, respectivamente.

“Cuando uno se empecina y cuando alguien cree que solamente lo que viene de uno mismo es bueno, creo que perdemos la tremenda oportunidad de colaborar y de ser mejores entre todos y todas. Eso lo doy por zanjado gracias a la buena conversación que tuve con (el presidente del PC) Guillermo Teillier ayer”, dijo Boric este sábado en una actividad en Peñalolén, acompañado de la alcaldesa DC, Carolina Leitao.

Sobre la cita con Teillier, el abanderado presidencial ahondó comentando que “conversamos muy honesta y francamente y el ánimo que prima es de colaboración. Porque nos necesitamos todos y todas para poder avanzar”.

En cuanto a la necesidad de ampliar los acuerdos, Boric afirmó que “Chile tiene una tremenda diversidad y quienes votaron por otras alternativas. Nosotros les decimos que hemos escuchado, que estamos escuchando. Las angustias, temores y esperanzas de chilenos y chilenas que se han visto reflejadas en distintos candidatos o en quienes no votaron, tienen que ser escuchadas e incorporadas a la campaña”.

“¿Implica eso estar abiertos a modificaciones programáticas? Por supuesto, si las buenas ideas tenemos que ser capaces de recogerlas”, reflexionó el candidato.

Boric cerró el punto afirmando que “no tengo ninguna duda que vamos a estar unidos detrás de esta tarea, que es ganar la segunda vuelta y tener un gobierno de la más amplia unidad nacional”.

El electo senador del PC, Daniel Núñez, consultado por sus diferencias con la DC, declaró al diario El Mercurio que “obviamente quienes boicotearon al gobierno de Bachelet no son creíbles para pensar en que puedan ser aliados fiables de cara a un trabajo en la segunda vuelta”.

Daniel Jadue, en tanto, había afirmado que los votantes de Parisi en el norte, ligados a la industria minera, “son tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase”, algo de lo que se arrepintió más tarde.

Por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante. Lo que dije fue un error. Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa @gabrielboric. Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego es el futuro de Chile!

— Daniel Jadue (@danieljadue) November 26, 2021