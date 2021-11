La candidata independiente al Senado por la región Metropolitana, Fabiola Campillai, se declaró victoriosa tras conocerse los primeros resultados por parte del Servel.

Según cifras preliminares, tiene el 15,60% de las preferencias. Esto, tras contabilizarse 9.886 mesas de un total de 18.166, correspondiente al 54,42% a nivel regional.

Además de su familia, le dedicó este momentáneo triunfo a “todos los caídos que hoy no están con nosotros, a todos los sobrevivientes que nos han apoyado”.

“Fabiola Campillai va con el pueblo, va con la clase obrera trabajadora a todos esos lugares de poder en donde siempre se nos negó”, agregó.

Sobre la elección presidencial, aseguró que Kast no la representa y llamó a Boric a comprometerse a “que va a haber libertad a todos nuestros presos políticos de la revuelta, que va a haber justicia y reparación integral no sólo para las víctimas, sino para las familias de los que hoy no están”.

Principales objetivos en el Senado

Fabiola Campillai, quien perdió la vista tras ser impactada por una bomba lacrimógena en su rostro cuando se dirigía a su trabajo en San Bernardo, en el contexto del estallido social, aseguró que su principal objetivo de lucha serán los Derechos Humanos.

También, mencionó “la vida digna de nuestro pueblo, la salud, la educación que hoy se les niega a nuestros hijos y la justicia social y territorial que se nos ha negado a todos los sobrevivientes”.

“Llevo dos años pidiendo justicia y aún no llega. Hoy en día va a tener que haber justicia para todos nosotros. Para eso voya legislar”, cerró.