Cuando se cumplen casi dos años de su partida, el caso de Karin Salgado continúa entrampado en la Justicia. Esto, luego que la jueza Claudia Vergara Pérez del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, se declara incompetente en el caso, que ha tenido importantes repercusiones en el Congreso.

De acuerdo al fallo conocido el pasado sábado, la magistrada concluyó que “este Tribunal de Letras del Trabajo, se declara incompetente absolutamente para conocer de la acción de indemnización de perjuicios por daño moral iniciada por la parte demandante”.

Lo anterior, porque consideró los argumentos de la parte demandante, el Servicio Salud Ñuble, respecto a que el caso debe ser revisado por los tribunales ordinarios de justicia.

El caso de Karin Salgado

Recordemos que el caso se remonta a noviembre de 2019, cuando la joven profesional se quitó la vida en medio de una fuerte depresión, tras acusar acoso laboral al interior del hospital Herminda Martin de Chillán, según relató en una carta de despedida.

El mobbing se habría iniciado luego que Karin apuntara a sus jefaturas durante un sumario por la desaparición de cajas de curaciones, que según revelaron cámaras de seguridad instaladas en secreto en el lugar, fueron sustraídas por una de sus compañeras.

Como castigo, Karin fue cambiada de servicio con el 50% menos de su sueldo. A ello se sumó, según sus cercanos, el hostigamiento de sus jefes, que incluso echaron a correr el rumor que ella era quien había sido sorprendida robando.

Incluso, Karin recibió una anotación de demérito y una fuerte reprensión de la jefa de gestión de Enfermería, por alimentar a Martín y Herminda, los perritos del hospital.

En octubre de 2019 dio un primer “aviso”, cuando intentó suicidarse. Sus colegas pidieron ayuda para que el hospital le proporcionara ayuda profesional, desde donde consiguieron una hora con un siquiatra pero para un mes más, sin que nadie la derivara a la ACHS o le diera alguna atención inmediata.

A juicio de la familia, este hecho hizo evidente que no se hizo nada para ayudarle.

Servicio de Salud Ñuble destacó el fallo

Al respecto, Francisco Baquedano, abogado del Departamento Jurídico del Servicio de Salud Ñuble, valoró que el tribunal rechazara la demanda de indemnización por perjuicio de enfermedad y accidente laboral, haciendo lugar a la excepción de incompetencia que formularon.

“Se trata de un fallo de primera instancia en el cual, como lo planteó nuestra institución en su defensa, el tribunal del trabajo se declaró incompetente”, destacó, agregando que “como organismo público, estuvimos llanos a entregar todos los antecedentes que permitieran esclarecer los hechos”.

“Finalmente, y tal como señalamos en los argumentos de nuestra defensa, si bien es cierto desestimamos la acusaciones contenidas en la demanda, valoramos la resolución del tribunal en cuanto a acoger las excepciones planteadas por esta parte”, concluyó.

Familia seguirá adelante con su campaña #NoMasOtraKarin

Pero pese al revés judicial, la hermana de Karin, Claudia Salgado, aseguró a BioBioChile que seguirán en su cruzada para dignificar la memoria de su hermana, que ha tenido una importante repercusión en redes sociales bajo el lema #NoMasOtraKarin.

“Como familia en primer lugar agradecemos a las cientos de personas que nos escriben, llaman, visibilizan esta campaña de amor y dignificación para Karin”, nos señala.

“Gracias por creer en ella, ya a días de cumplir dos años está más viva que nunca, no dimensionamos lo que iba a masificarse , repercutir y ayudar la campaña #NoMasOtraKarin”, cuenta.

“Seguiremos, pese a que ya no esté con nosotros”

Respecto al escenario judicial, Claudia asegura que “seguiremos buscando todas las instancias que permitan aclarar el total abandono, hostigamiento y menoscabo que sufrió Karin de parte de sus jefaturas, dignificarla y hacer valer sus derechos los que fueron vulnerados como ser humano”.

“Seguiremos pese a que ya no esté con nosotros, que su muerte no quede impune y pueda ayudar a que las autoridades modifiquen la Ley 20.607 para que así los trabajadores estén más protegidos y puedan defenderse de acosadores, para que no vuelva a ocurrir lo de Karincita”, sentenció.

En ese sentido, Claudia Salgado aseguró que agotarán todas las instancias para seguir adelante en su causa, por lo que aún están estudiando junto a su equipo jurídico los próximos pasos a seguir.

Senador Navarro anuncia modificación a la ley

El caso ha tenido repercusiones incluso en el Congreso, donde distintos parlamentarios han hecho notar la necesidad de modificar la legislación vigente.

Así al menos lo aseguró el senador Alejandro Navarro, quien lamentó la decisión del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán.

“La decisión de declararse incompetente por parte del Juzgado del Trabajo de Chillán, desnuda la precariedad, la vulnerabilidad en que están hoy día los trabajadores, particularmente los trabajadores de la salud”, aseveró.

“Lo de Karin Salgado y su suicidio por acoso laboral, existen pruebas evidentes de aquello. Y yo lamento profundamente porque vamos a tener que modificar la ley, no solo para proteger más a los trabajadores que sufran acoso laboral y que su caso termine en suicidio, sino que también para aplicar todo el rigor de la ley a los responsables de no prestar atención y evitar que estos hechos sucedan”, sentenció.

“El suicidio de Karin pudo haberse evitado, pero una jefatura primero no la atendió, y en los hechos, la empujó a un suicidio que pudo ser evitado”, cerró Navarro.