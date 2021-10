El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se defendió de las críticas que le valieron dos traspiés al hablar de cifras económicas.

“Efectivamente, me puedo equivocar en algunas y no voy a insistir como caballo de carrera para decir no, yo no me equivoco, no cometo ningún error”, señaló el diputado por Magallanes.

En ese sentido, agregó que “tenemos hoy día un Presidente que se sabe muy bien todas las cifras, pero se olvida de las personas. Para nosotros lo importante es que cuando yo cometa algún error respecto a las cifras, vamos a tener un equipo que nos respalde”.

El primer impasse lo sufrió este miércoles en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, cuando habló de los ingresos que percibe el 1% más rico del país. “Estamos hablando sobre 1.000 UF (cerca de $30 millones al valor actual) en el caso de las empresas”.

Anoche, en un debate organizado por el mismo canal, tuvo una confusión sobre el presupuesto necesario para combatir la crisis hídrica en Chile. “Vamos a requerir al menos US$400 mil millones al año”, aseguró el aspirante a La Moneda.

Tras ello, fue duramente cuestionado por la carta del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien afirmó que la cifra entregada por Boric se traduce en cinco años del presupuesto de la nación.

“Que sepan que las políticas públicas que estamos planteando al país son serias, responsables, respaldadas. En ese sentido, no tengo ninguna duda de la preparación tanto mía como de los equipos para seguir adelante en esta campaña y en un futuro Gobierno para transformar Chile”, se defendió el parlamentario.

Finalmente, aseveró que “la gente está chata de las promesas vacías, la gente está cansada de los políticos que roban, yo podré cometer errores, pero les aseguro que tengo las manos limpias, no tengo inversiones en el extranjero ni ando mintiendo respecto a quién financia nuestras campañas”.