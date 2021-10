Contraloría mantiene desde 2017 un juicio por $860 millones en el Tribunal de Cuentas del organismo, contra dos ex funcionarios de Junaeb, uno de ellos Mauricio Olagnier (esposo de Yasna Provoste), por errores en la licitación para la distribución de la TNE en 2015, en un proceso que se ha retrasado por la pandemia de covid-19.

La Contraloría General de la República (CGR) mantiene un juicio en el Tribunal de Cuentas del organismo, contra de dos exfuncionarios de la Junaeb, Nelson Hadad Abuhadba y Mauricio Olagnier Tijero, este último esposo de Yasna Provoste, para que restituyan $ 860 millones por errores en la distribución de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Según publica diario La Tercera, el proceso inició en 2017, cuando Contraloría inició un juicio en contra de Hadad y Olagnier para que restituyan $ 859.718.142, por fallas en el diseño, producción y distribución de la TNE para estudiantes que no cumplían con los requisitos para el beneficio.

La investigación se origina en 2015, cuando una investigación de Contraloría determinó que Junaeb “ordenó y pagó la producción de 313.359 TNE por la suma de $ 859.718.142, no obstante que los estudiantes no cumplían con los requisitos para su obtención, toda vez que no eran alumnos regulares, situación que será objeto de reparo”.

Contraloría también determinó que Junaeb le pagó a la empresa E-March Card Limitada la suma de $40 millones, pese a que sólo instaló 28 de los 44 módulos de atención de usuarios de la TNE comprometidos, hecho por el cual responsabilizó a Olagnier.

“Cabe consignar que, no obstante lo expuesto, don Mauricio Olagnier Tijera, jefe del Departamento de Logística de la Junta, certificó la recepción conforme de los servicios entregados por el citado proveedor, mediante el oficio N° 0521 del 19 de marzo de 2015, a pesar de que las actas de supervisión de las direcciones regionales indicaban que tales prestaciones no se cumplieron en su totalidad”, indicó la auditoría.

“Confiamos que la responsabilidad no es de él”

El abogado de Olagnier, Carlo Mora, aseguró que están confiados en que se demostrará que su defendido no tuvo responsabilidad en lo ocurrido, afirmando que era un empleado que estaba a contrata y no tomaba decisiones.

“Este es un juicio que se inició hace muchos años atrás por una eventual negligencia o un mal cálculo que habría hecho para poder determinar el número de tarjetas que se tenían que mandar a comprar (…) Mal él podía determinar el universo de o número de compras. Lo que planteamos es que las responsabilidades deberían recaer en quienes realmente tomaron esas decisiones”, comentó Mora.

El defensor indicó que Olagnier necesitaba el universo de estudiantes podrían recibir la TNE para iniciar la compra, por lo que utilizó como referencia los datos del año anterior (2014), pero en 2015 hubo una disminución de la matrícula, y por tanto, sobraron tarjetas.



“Este ha sido un juicio extremadamente largo y no es un gracia que un funcionario a contrata que trabajó un periodo de tiempo corto, entre 2014 y 2015 en Junaeb, resulta que se lleva toda la responsabilidad por un proceso que significó una política pública importante. Confiamos en que la responsabilidad no es de él. Es evidente que no es de él y así quedará demostrado. Es una suma bastante alta de dinero. Es una locura que un funcionario que está contratado a contrata tenga la capacidad de decisión para un negocio que puede significar ese nivel de montos”, concluyó Mora.