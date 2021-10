Diputados de Renovación Nacional no descartan apoyar una eventual Acusación Constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, especialmente si se conocen nuevos antecedentes por su polémica participación en la compraventa de Minera Dominga, que se realizó en un paraíso fiscal.

Agitadas están las aguas al interior del oficialismo por el anuncio de una Acusación Constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. El problema, para La Moneda, es que algunos parlamentarios de RN están abiertos a votar a favor si aparecen nuevos antecedentes

Las bancadas de oposición ya adelantaron su apoyo para presentar una Acusación Constitucional en contra del Presidente de la República, a raíz de la compraventa de Minera Dominga en un paraíso fiscal, con una cláusula que condicionaba parte del pago a la declaración de reserva natural.

Pero nada asegura que estén todos los votos que se requieren para aprobar un juicio político contra Piñera, especialmente por esos parlamentarios independientes “descolgados”, que han votado alineados con el oficialismo.

Sin embargo, los votos necesarios podrían venir incluso desde la coalición de Gobierno, en especial, desde Renovación Nacional.

Fuentes de BioBioChile confirman que hasta ahora no han habido llamados telefónicos, ni desde la directiva de Renovación Nacional, ni desde La Moneda, pese a que varios ya han anunciado públicamente que están abiertos a revisar los antecedentes.

Así lo asegura a BBCL el diputado Eduardo Durán, quien asegura que es irresponsable tomar una postura a priori, sin tener todos los antecedentes a mano.

“Uno no se puede cerrar a ninguna posibilidad antes de estudiarlo, porque sería irresponsable decir que yo tomo tal o cual postura, sin haber leído el requerimiento, haberlo estudiado y evaluarlo en su mérito”, sostuvo.

En ese sentido, reconoce que “es cierto somos diputados pertenecientes a una coalición, pero nuestra primera obligación es con el electorado. No se trata de ser díscolo o no”, afirma.

Nuevos antecedentes serán claves

A esto también se suma el diputado Andrés Celis, aunque enfatiza en que la clave será que existan nuevos antecedentes respecto al actual periodo del mandatario.

“Yo me sumo que uno tiene que conocer el texto, tiene que estudiarlo si es que hay nuevos antecedentes que digan relación con el actual mandato del presidente de la República”, enfatiza.

“El Ministerio Público puede decir que abre una investigación de oficio, pero la conclusión puede decir que está prescrito cualquier delito”, advierte. Por lo mismo, Celis insiste en que “puede ser determinante si acredita hechos ocurridos durante la actual gestión del presidente Piñera”.

“Si existe un nuevo antecedente que, por ejemplo, la familia Piñera debe devolver lo pagado si es que se decreta como reserva natural durante el actual periodo, ahí tienes un antecedente que podría ser grave y delicado”, puntualizó.

“No le creí nada al presidente Piñera”

Quien también se abre a aprobar una eventual Acusación Constitucional contra Piñera, es el diputado Leonidas Romero. Pero, en su caso, va a esperar los antecedentes que logre reunir tras una reunión que sostendrá con el Servicio de Impuestos Internos.

Y es que a su juicio, es poco creíble la versión que entregó el mandatario tras destaparse el escándalo revelado por los Pandora Papers.

“Cuando vi la declaración que dio Sebastián Piñera refiriéndose al tema, yo no le creí nada”, sentencia.

“Solicité una audiencia con el director nacional del Servicio de Impuestos Internos para que me entregue antecedentes cuál es el daño patrimonial al Estado de Chile en negociados como éstos, fuera del país, porque aquí obviamente se dejaron de pagar impuestos·, sentencia.

“Cuando los tenga a la vista, en propiedad y en mérito, votaré a favor o en contra. Hoy sería irresponsable decir voy a apoyar esta acusación o la voy a rechazar”, añade.

“Esto no es un show, si los antecedentes que yo recabe ameritan que apruebe, yo lo voy a aprobar sin ningún problema. De lo contrario, si no hay antecedentes nuevos, serios, responsables, no hay daño al patrimonio del país, voy a votar en contra”, concluye.

Una maniobra política

No obstante, la apertura que muestran algunos diputados no es vista con buenos ojos por sus colegas de partido, quienes incluso aluden a razones electorales.

Según el diputado Gonzalo Fuenzalida, “hasta el minuto, y lo digo como abogado y que he estado involucrado en acusaciones constitucionales, y no veo por dónde haya un argumento para acusar al Presidente”.

Al respecto, cuestionó la lealtad de sus correligionarios con el partido oficialista.

“Cuando estamos hablando de destituir a un Presidente de la República, sacarlo por la venta por puras razones políticas, no jurídicas, no legales, no sé cuales son los valores cívicos que uno tiene que tener cuando milita en un colectivo”, criticó.

“¿Qué es lo nuevo cuando es un contrato al que tuvo acceso la Fiscalía en 2017 y lo investigó? Si no es una razón para ganar una elección en primera vuelta el 21 de noviembre, no veo qué otra razón hay”, fustigó.

“Esto es una maniobra política que se está calculando para votar antes del 21 de noviembre, se está buscando un resultado político”, insistió.