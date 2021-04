Con un total de 170.583 casos, marzo de 2021 cerró como el mes con más contagios reportados desde el inicio de la pandemia.

Empujados por la grave situación que arrastra el país, este jueves el balance de coronavirus emitido desde La Moneda estuvo cargado de anuncios, en una búsqueda por endurecer las medidas sanitarias.

Sin embargo, expertos anuncian que abril podría correr la misma (o peor) suerte. Los números hablan por sí solos.

Marzo 2021, por ejemplo, superó con creces el peak de la primera ola registrado en junio 2020. En aquella oportunidad a nivel nacional se anotaron 148.283 contagiados, es decir, 22.300 casos menos.

Enero 2021, se ubica como el tercer mes con mayor número de contagios, con más de 118 mil; y febrero 2021 aparece cuarto, con casi 100 mil (ver gráfico).

En un ejercicio rápido, si se suman los casos desde marzo 2020 hasta la mitad de agosto de ese año, esos 6 meses aportan la misma cantidad que marzo 2021 por sí solo.

En un año completo, el porcentaje de crecimiento que tuvo el alza de contagios fue de un 6.132,48% aproximadamente.

Cuarentenas no cumplen

Según explica Rafael González, académico e investigador del Centro de Nanotecnología de la Universidad Mayor, la alta tasa de contagios que va en aumento, refleja que queda muy poco margen de movimiento en la red de salud.

“Es una situación realmente al límite”, expresa.

El experto enfatiza no sólo en el aumento sostenido de los contagios, sino también en la ocupación de las camas UCI. A la fecha, 2.729 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos y 2.358 conectados a ventilación mecánica.

Así las cosas, González explica que 3 de cada 4 pacientes en UCI corresponden a pacientes con covid-19 a nivel nacional, donde se supera el 96% de ocupación en camas.

Esta es una cifra que va en incremento y que se duplicó desde fines de enero. La ocupación de camas aumentó en 500 personas en sólo dos semanas.

“La situación para abril es preocupante, porque las cuarentenas no son efectivas, y mientras eso no se corrija, esto no se va a frenar”, advierte.

En una línea similar, el ingeniero y analista de datos, Ernesto Laval, indica que lo que realmente marca la diferencia hoy es la cantidad de pacientes que están en Unidades de Cuidados Intensivos. Esa, apunta, es la gran preocupación desde el inicio de esta crisis sanitaria.

“La cantidad de fallecidos va a aumentar de una manera dramática si aquellos que requieren una cama critica no la tienen”, destaca.

Agrega que una persona en estado crítico con acceso a UCI puede sobrevivir, pero si no dispone de ella, sus posibilidades son prácticamente nulas.

Baja la positividad, pero…

Respecto del alza de casos reportados este año, Laval explica que no es fácil comparar las cifras, puesto que hoy se reportan muchos más casos confirmados, porque también se realizan muchos más tests que antes.

“Hace un año éramos menos precisos, no hacíamos suficientes tests y eso se reflejaba en la positividad que llegó a superar el 30%. Hoy se reporta una positividad cercana al 10%”, explica.

“Pero también hay que tener ojo” -explica- “porque esta positividad está de alguna manera enmascarando dos tipos de tests distintos. Seguimos haciendo los mismos tests que hacíamos al comienzo de la pandemia a personas que tenían síntomas y (ahora) hacemos muchos a personas que no tienen síntomas, lo que llamamos la búsqueda activa de casos (BAC)”.

“Mi estimación es que la positividad en aquellos que sí tienen síntomas hoy debe ser sobre el 20% y en la búsqueda activa de casos menor al 5%”, sostiene.

Trazabilidad deficiente

A más de un año de la llegada del virus, la trazabilidad -estrategia clave para el control de la pandemia- sigue al debe. De acuerdo a lo que se desprende de las cifras publicadas por el Ministerio de Salud, la identificación de contactos estrechos se ha mantenido por meses en niveles paupérrimos.

Si la recomendación de la OMS es detectar al menos 10 por cada caso confirmado, en nuestro país se registran apenas 2,4, según el último informe de indicadores de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA).

La región más complicada es la Metropolitana. Allí, la razón de contactos por caso es apenas de 1,7.

Considerando que, de acuerdo al último censo, en Chile viven 3,1 personas por vivienda, no se estaría trazando ni siquiera a los contactos estrechos que viven con quien está contagiado.