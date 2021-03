El Gobierno rechazó la solicitud de distintos gremios del Poder Judicial para cambiar los protocolos de desplazamiento y gestionar permisos de salvoconductos para aquellos miembros que tengan contratadas asesoras del hogar y vivan en zonas en cuarentena.

Recordemos que los representantes judiciales le solicitaron al Pleno de la Corte Suprema interceder frente al Gobierno para que realizaran dichos cambios.

Durante el balance sanitario de este jueves, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, indicó que la medida “hoy día sólo está permitido para el personal de salud, es decir, a aquellas personas que están todos los días luchando y trabajando para combatir esta pandemia y para cuidar la vida de todos los habitantes de nuestra República”.

La autoridad enfatizó en que si bien no les ha llegado la solicitud, la labor de los asesores del hogar no está permitida y no es esencial para personas ajenas al servicio en salud.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, Carola Rivas, señaló que como grupo no comparten la solicitud de otros gremios.

“En este sentido compartimos (…) un lamentable diagnóstico que ha evidenciado este año de pandemia y es que la labor de cuidados de niños, niñas, enfermos y adultos mayores, ha reposado casi exclusivamente en las mujeres, quienes han debido asumir obligaciones domésticas y de cuidado, además de sus obligaciones laborales”, agregó.

Según Rivas, “la petición que elevaron algunos gremios del Poder Judicial, no hacen sino reproducir un patrón discriminatorio en desmedro de trabajadores, que gozan frente a sus empleadores, obviamente de menores capacidades para negociar y menor representación de gremio frente a sus problemáticas”.

“En este caso no podemos orientar una solución en trasladar la desigualdad de unas mujeres a otras, con menores recursos, creyendo que la labor técnico profesional del Poder Judicial supera a aquellas trabajadoras de casa particular, y por lo tanto, ellas dejan a sus familias en su desamparo”, sentenció.

Revisa la declaración completa a continuación: