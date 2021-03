Los partidos políticos cuestionaron la demora del Servicio Electoral en la asignación de las letras y números a los postulantes a concejal y alcalde de todo el país, pese a que queda un mes para las elecciones.

La inédita elección del próximo 10 y 11 de abril le ha traído más de un dolor de cabeza al Servel. A las dificultades por la pandemia, se sumó la aprobación en el Congreso de la iniciativa de La Moneda para realizar los comicios en dos jornadas, en medio de un apretado calendario que suma cinco elecciones durante el 2021.

Precisamente, producto de lo estrecho de la agenda electoral y los cambios a última hora, un nuevo problema comenzó a generar ruido al interior de los partidos políticos.

Se trata de la demora en la tradicional asignación de las letras y números a los postulantes a concejal y alcalde a nivel nacional, que les permite saber el lugar que les corresponderá en el voto.

Consultados al respecto, desde el Servicio Electoral señalaron que todas las listas tienen sus letras asignadas desde enero.

De acuerdo a la misma fuente, los candidatos a convencionales constituyentes y gobernadores regionales ya cuentan con sus números, presente en los boletines publicados por el Servicio Electoral.

Mientras que los candidatos a alcaldes y concejales podrán contar con sus números cuando Servel publique los respectivos boletines, una vez que culminen los “procesos de justicia electoral de cada elección”.

En términos más simples, se está a la espera que el Tribunal Calificador de Elecciones falle todas las causas donde se objetaron a candidatos, especialmente aquellos que ahora se presentan como independientes, como pasó en el caso del alcalde de Renca, Claudio Castro.

La acusación

Según alertó la candidata DC a concejala por la comuna de Casablanca, Jocelyn Venegas, esta situación no les permite hacer campaña decente, a lo que se suman las restricciones por la pandemia, con lo cual -a su juicio- la gente tendrá muy poco tiempo para identificarlos en la papeleta.

“Me parece una negligencia tremenda por parte del Servel porque hoy día nosotros no estamos haciendo campaña en una situación normal, sino que estamos en una emergencia sanitaria, donde las dificultades son más tremendas”, se lamenta.

Asimismo, enfatiza en que los adultos mayores están acostumbrados a guiarse por el número de votación, sobre todo cuando la papeleta tiene muchos candidatos, ya para ellos es de difícil encontrar el nombre del candidato por el cual quieren votar.

“Me han preguntado cuál es el número de votación para poder votar ese día, pero lamentablemente no se los he podido informar porque el Servel no nos ha dado ningún indicio de cuándo nos va a entregar esa información”, agrega.

Las críticas

Desde los partidos políticos también cuestionaron la demora por parte del Servicio Electoral, apuntando a las múltiples reclamaciones e impugnaciones que se habrían generado por el sistema implementado para la declaración de las candidaturas.

Al respecto, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, sostuvo a BioBioChile que “fue pésimo el sistema de declaración de candidaturas online que tuvo el Servel, eso fue lo que nos complicó y generó todo este problema que el Tricel todavía esté resolviendo algunas causas”.

“El problema es anterior, no es que no estén los números, creo que el proceso de declaración de candidaturas fue extremadamente complejo, engorroso y poco amigable. Ahora lo único que queda es resolver que los candidatos estén, un día más o un día menos, queda tan poco para la elección que el daño está hecho”, fustigó.

En esa misma línea, la secretaria general de la UDI, la diputada María José Hoffmann, apuntó a que “la asignación de letras y números es una de las áreas donde el Servel debe modernizarse”.

“Nada justifica la demora o que exista un número correlativo a nivel nacional”, insistió a BBCL.