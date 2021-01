El Gobierno y Chile Vamos buscan opciones para aumentar más allá de un 6% el porcentaje de cotización adicional comprendido en la reforma previsional que está en trámite en el Senado, eso sí, el diputado Frank Suerbaum (RN), indicó que las alternativas en estudio no deben perjudicar al mercado laboral, muy golpeado por la pandemia del coronavirus. Una de las posibilidades sería acudir al IVA, situación que no es compartida por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz.

En el oficialismo están conscientes que una reforma al sistema previsional podría ser uno de los legados del presidente Sebastián Piñera, sin embargo, los dos retiros del 10% desnaturalizaron el actual proyecto que está en su segundo trámite constitucional en el Senado.

El martes parlamentarios de Chile Vamos, integrantes de las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara Alta y Baja, sostuvieron una reunión con el Gobierno, en la cual estuvo presente el presidente Sebastián Piñera con la intención de buscar alternativas para sacar la iniciativa adelante y contrarrestar el efecto producido por el retiro de fondos.

El diputado Frank Sauerbaum (RN), indicó que deben buscar alternativas para que la cotización previsional aumente más allá de un 6%.

“Vamos a tener que sumar elementos nuevos a esta conversación con la oposición para poder hacer que la reforma avance, por ejemplo, en cómo aumentamos la cotización previsional más allá de este 6% sin afectar el mercado laboral, esa va a ser la gran discusión. Cómo aumentamos la cotización, por ejemplo, en un 2% más sin afectar el mundo del trabajo que hoy recién está empezando a recuperarse luego de la pandemia”, sostuvo.

Lo que se busca justamente es no afectar a un mercado laboral que ha sido fuertemente afectado por la pandemia del coronavirus. Por lo mismo, Sauerbaum señaló que manejan dos alternativas: aumentar en un punto porcentual el IVA o eliminar exenciones tributarias.

Quien no se mostró de acuerdo con la posibilidad de acudir al IVA para aumentar el porcentaje de cotización fue la presidenta del Senado e integrante de la comisión del Trabajo, Adriana Muñoz, quien señaló que son los empleadores los que deberían hacerse cargo de cubrir este aumento previsional.

“El IVA es una propuesta que en mi opinión no tiene sentido, es un impuesto altamente regresivo. Lo pagan, cierto, los sectores más vulnerables, más pobres del país, y estar recurriendo a ese impuesto regresivo para aumentar las cotizaciones no me parece una buena idea. Ahora si hay que aumentar las cotizaciones, pueden ser los empleadores los que sigan hoy también un esfuerzo por contribuir a que sus trabajadores tengan mejores pensiones, desde el año 80 que no contribuyen”, aseguró.

Este miércoles el presidente de la comisión de Trabajo del Senado, el socialista Juan Pablo Letelier, indicó que la reforma previsional, que ya fue aprobada por la Cámara en enero, podría ponerse en votación la próxima semana ante el nulo acercamiento por parte del Ejecutivo.

En relación a las pensiones, a partir del 1 de enero de 2021 se inicia la segunda etapa del aumento de la Pensión Básica Solidaria y la Pensión Máxima con Aporte Solidario (estipulado en la Ley que incrementa los beneficios del Pilar Solidario y que entró en vigencia en diciembre de 2019).

El subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, entregó detalles al respecto: “El total de pensionados del Pilar Solidario son un poco más de 1.600.000 y los que van a recibir el reajuste son un poco más de 1.300.000, porque el diferenciar el que ya recibió el incremento total en el año 2020”.

“Ellos, que ya están acogidos al Pilar Solidario, no tienen que hacer ningún trámite adicional, ellos, a contar de la pensión del mes de enero de 2021 la van a recibir ya con el incremento establecido en la Ley”, explicó.

En concreto, los pensionados que reciben la Pensión Básica Solidaria y que tienen 74 años, o menos, verán aumentada su pensión de $141.374 a $158.339; mientras que las personas que estén entre los 75 y 79 años pasarán de $147.029 a 169.649.