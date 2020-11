El Servicio Electoral (Servel) está siendo blanco de críticas por presuntamente no haber comunicado, explicado ni publicitado correctamente el proceso eleccionario del domingo, en el cual algunos pactos políticos sometieron a votación popular en primarias a sus candidatos para los comicios de abril de 2021.

Sumado a ello, el organismo ha sido fustigado por la bajísima participación registrada ayer: 2,89% al cierre de esta edición, con un total de 418.685 votos en un padrón de 14.470.550 personas habilitadas para sufragar, 13.909.835 de ellos independientes y 560.715 militantes.

En esa línea, y en un balance de la jornada realizado la mañana de este lunes, Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servel, defendió a la entidad y aseguró que esta hizo lo que tenía que hacer para divulgar los detalles que la ciudadanía requería.

“Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Nos corresponde administrar y organizar la elección, hubo una campaña y si ustedes revisan tuvimos seis cápsulas gratuitas radiales diarias y toda una difusión respecto de las primarias”, señaló Santamaría en la instancia.

“Además se contrataron avisos en televisión, prensa escrita, medios digitales. Estuvimos presentes en todas nuestras plataformas de Twitter, Instagram y Youtube de tal manera que cumplimos con difundir, obviamente dentro del marco de los presupuestos con los que se cuenta en este punto”, agregó el directivo.

Tras ello, Santamaría desestimó entregar un análisis del alto número de chilenos que prefirió no acudir a las urnas y comentó que, a su juicio, ese fenómeno debe ser analizado desde el punto de vista de la valoración de las instituciones y el empoderamiento de las personas.

“(Sobre) El tema de la participación no me voy a referir, creo que no corresponde. (…) Solamente voy a decir que creo que, desde mi punto de vista, tiene una cantidad diferente de razones y no hay que atribuir a determinados elementos, situaciones o circunstancias el tema de la baja participación, sino que tiene que ser una mirada más sistémica, multidisciplinaria”, señaló.