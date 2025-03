En medio de la nueva guerra comercial declarada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras los aranceles del 25% impuestos contra México y Canadá, el gobernador canadiense (o primer ministro) de Manitoba, Wab Kinew, prohibió la venta de licores de EEUU en la provincia, realizando una particular parodia del mandatario estadounidense.

El momento quedó registrado en un video, el cual fue publicado el miércoles por la propia autoridad en su cuenta de X (antes Twitter), donde se observa la firma de la orden y las burlas hacia Trump.

“Bien, esta ley es una maravillosa ley, es una hermosa ley. Esta ley está sacando las bebidas alcohólicas estadounidenses de los estantes del mercado de licores“, dijo entre risas y aplausos el gobernador de la provincia canadiense.

Pero Manitoba no es la única provincia no se decidió esta medida en respuesta a los gravámenes de Trump. En redes sociales, ciudadanos canadienses de otras zonas del país han publicado imágenes y videos de tiendas que ya han retirado licores estadounidenses de sus inventarios.

Joshua Gariepy, un estudiante universitario, mostró cómo quedó un estante de una tienda de la provincia de Quebec donde se vendían licores provenientes de EE.UU.

The Quebec Government is responding to Trump’s tariffs on Canada by implementing measures such as penalties. One example is the removal of U.S. liquor products from SAQ shelves. Here’s an example of an empty section of the USA products, at the SAQ store in the Eaton Centre. pic.twitter.com/wWYQXOTczf

— Joshua Gariepy (@joshua_gariepy) March 5, 2025