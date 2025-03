El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, respondió a los aranceles anunciados por Donald Trump que entraron en vigor este martes.

En sus redes sociales confirmó la imposición de aranceles del 25% a 30.000 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos 20.740 millones de dólares estadounidenses, sobre las importaciones desde EE.UU.

En 21 días, si EE.UU no revierte su medida, Canadá aplicará aranceles del 25% a otros 125.000 millones de dólares canadienses en importaciones estadounidenses.

A su vez, informó que su país presentará demandas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el T-MEC contra Estados Unidos por los aranceles al comercio canadiense.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 4, 2025