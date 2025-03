Este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó un plan denominado ReArm Europe, con el que espera movilizar unos 800.000 millones de euros para fortalecer la seguridad y defensa del bloque.

Se trata de una herramienta que llega justo cuando Estados Unidos se aleja de sus aliados europeos.

“Vivimos tiempos peligrosos. La seguridad de Europa está amenazada de una manera muy real”, escribió en sus redes sociales Von der Leyen, añadiendo que el plan permitirá a Europa “estar más segura y resiliente”.

“La cuestión ya no es si la seguridad de Europa está amenazada de manera muy real, o si Europa debería asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad. En verdad, hace tiempo que conocemos las respuestas a esas preguntas”, indicó en un comunicado.

“La verdadera pregunta que tenemos ante nosotros es si Europa está dispuesta a actuar con tanta decisión como lo exige la situación, y si está preparada y es capaz de actuar con la rapidez y la ambición necesarias”, agregó.

We are living in dangerous times.

Europe‘s security is threatened in a very real way.

Today I present ReArm Europe.

A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2025