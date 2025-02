Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, respondió a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiendo que Canadá reaccionará de manera "inmediata y fuerte" si EE.UU. impone aranceles el próximo martes, relacionados con el flujo de fentanilo y migrantes. Trudeau enfatizó que menos del 0,1 % del fentanilo en EE.UU. proviene de Canadá y afirmó que su país no es fuente de problemas para EE.UU. Trump, por su parte, anunció en Truth Social que los aranceles entrarán en vigor el 4 de marzo si la situación no cambia. Una delegación canadiense busca convencer a la Administración de Trump de evitar estas medidas, mientras Trudeau califica de "irresponsable" la petición de no permitir que Trump asista a la Cumbre del G7 en junio, hecha por el líder del Nuevo Partido Democrático de Canadá debido a condenas criminales y amenazas del presidente estadounidense.