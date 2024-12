Una semana negra fue la que tuvo recientemente la aviación tras una serie de accidentes en diferentes partes del mundo.

Pese a que aún resta por esclarecer los detalles exactos de cada uno de los incidentes, las recientes tragedias aéreas en Kazajistán y Corea del Sur han hecho que este 2024 sea el año más mortífero por accidentes aéreos desde 2018, según la analista Cirium.

De acuerdo a sus datos, citadas por Bloomberg, en estos doce meses han muerto 318 personas en accidentes aéreos. En 2018, en tanto, la cifra superó las 500 víctimas fatales.

En ese sentido, hay que considerar que un accidente de la magnitud del vuelo de Jeju Air en Corea del Sur, en el que murieron 179 personas, puede hacer que un año determinado “escale” rápidamente en las estadísticas.

Cabe señalar que los accidentes aéreos mortales siguen siendo muy poco frecuentes. De hecho, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) calcula que una persona tendría que viajar en avión todos los días durante 103.239 años para sufrir un accidente mortal.

Por su parte, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) estima que la tasa de mortalidad en vuelos comerciales sería de 17 personas por cada mil millones de pasajeros.

El primero de esta serie de recientes incidentes ocurrió el miércoles 25 de diciembre, cuando el vuelo J2-8243 de Azerbaijan Airlines, que había despegado desde Bakú, Azerbaiyán, con destino a Grozny, Chechenia, se precipitó a tierra en Kazajistán con 67 personas a bordo, resultando en al menos 38 muertes y 29 sobrevivientes.

Los últimos informes apuntan a que la causa del accidente, en el que también resultaron heridas 29 personas, podría haber sido el sistema de defensa aérea de Rusia.

Específicamente, se cree que el aparato fue alcanzado por la metralla de un sistema de defensa antiaérea ruso Pantsir-S, lo que dañó muchos de los controles del avión, llevando a los pilotos a desviarlo hacia Kazajistán.

De hecho, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseveró que existen “indicios preliminares” de que el avión pudo haber sido “derribado” por fuerzas rusas. No obstante, aún restan diversas diligencias para saber de forma definitiva qué fue lo que ocurrió.

Aunque el presidente ruso Vladimir Putin no admitió ninguna culpabilidad por el hecho, de igual manera se disculpó el sábado ante el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, por el “trágico incidente” en el espacio aéreo de Rusia.

La mañana del domingo Corea del Sur vivió su peor tragedia aérea desde 1997, luego que el vuelo 7C2216 de Jeju Air, que había despegado desde Bangkok en Tailandia, explotara al intentar aterrizar sin el tren de aterrizaje desplegado y estrellarse contra un muro fuera de pista en el aeropuerto de Muan, 290 kilómetros al suroeste de Seúl.

El siniestro dejó un saldo de 179 muertos y apenas dos sobrevivientes; un hombre y una mujer, ambos miembros de la tripulación que se encontraban en la zona posterior del Boeing 737-800, la única parte del fuselaje que mantuvo su forma después del estallido.

Tal como detalla EFE, seis minutos antes de la tragedia el avión recibió una alerta desde la torre de control del aeropuerto por la presencia de una gran bandada de pájaros en torno a la trayectoria de la aeronave.

Dos minutos después, el piloto emitió una alerta de socorro, o “mayday”, antes de aterrizar en la pista sin desplegar el tren de aterrizaje ni aplicar otros métodos de aterriza, como los spoilers, es decir, las placas móviles ubicadas en la parte superior de las alas que aumentan la resistencia al aire.

Sin embargo, especialistas sostienen que el fallo en un motor no debería haber afectado a los otros sistemas, por lo que aún resta por averiguar si es que además del presunto impacto con aves, también hubo alguna avería en el avión o en su mantenimiento.

La citada agencia detalla que la investigación podría tardar al menos seis meses, e incluso años, principalmente debido a que una de las dos cajas negras resultó dañada.

La noche del sábado 28 de diciembre un vuelo de Air Canada experimentó “un problema sospechoso con el tren de aterrizaje” tras arribar al Aeropuerto Internacional de Halifax Stanfield en Nueva Escocia, Canadá.

El vuelo AC2259, que había despegado de St. John’s Terranova, “no pudo llegar a la terminal y los pasajeros fueron desembarcados usando un autobús”, indicó la aerolínea a CNN. Ninguno de los ocupantes resultó herido en el incidente.

El aparato se deslizó por la losa del terminal aéreo por una distancia “considerable”, y según pasajeros, vieron llamas en el costado izquierdo de la aeronave, tras lo cual comenzó a entrar humo por las ventanas.

WATCH: Air Canada flight lands with broken landing gear at Halifax airport. Only minor injuries pic.twitter.com/k6dWYMlibR

— BNO News (@BNONews) December 29, 2024