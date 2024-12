El vuelo 7C2216 de Jeju Air, procedente de Bangkok, con 175 pasajeros y seis tripulantes a bordo, intentaba aterrizar en Corea del Sur poco después de las 9:00 (hora local) de este domingo 29 de diciembre, en el Aeropuerto Internacional de Muan, en el sur del país.

Pero el Boeing 737-800 bimotor se deslizó por la pista sin tren de aterrizaje visible, antes de estrellarse contra la pared en una explosión de llamas y escombros, según mostraron las imágenes difundidas por la televisión local.

“Solo la parte de la cola conserva un poco de forma y ​​el resto parece casi imposible de reconocer”, subrayó el jefe de bomberos de Muan, Lee Jung-hyun, en una conferencia de prensa.

179 personas de los 181 ocupantes-entre pasajeros y tripulación-murieron y dos fueron rescatados con vida, confirmaron las autoridades.

