Una rueda giratoria instalada en un parque de diversiones de India se descontroló, descendiendo a gran velocidad. El hecho provocó que varias personas terminaran heridas debido al impacto que significó la caída libre desde más de 20 metros.

En concreto, la situación ocurrió en una feria de atracciones ubicada en Mohali, centro administrativo del distrito de Sahibzada Ajit Singh Nagar, en el estado de Punyab.

A través de redes sociales varios usuarios compartieron imágenes de lo ocurrido, dando cuenta de lo dramático y brusco que fue el descenso de la rueda.

El registro permite también escuchar los gritos de los presentes, que no daban crédito a lo que ocurría.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022