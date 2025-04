Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) destruyeron un túnel subterráneo utilizado por Hamás en la Franja de Gaza, matando a 50 miembros de la agrupación islámica.

Según afirmaron las FDI, la estructura, que contaba con un kilómetro de extensión, estaba ubicado en Beit Lahia, ciudad emplazada en el norte del enclave palestino.

El operativo militar estuvo a cargo del grupo Yahalom de las FDI, una unidad especial de ingenieros especializada en misiones de comando, contraterrorismo y demoliciones precisas, bajo el mando de la 252ª División Sinaí.

El ejército israelí explicó que el objetivo de esta “ofensiva selectiva” fue “ampliar la zona de seguridad en el norte y el centro de la Franja de Gaza”.

Las tropas de las FDI dijeron haber destruido además un taller utilizado para la producción de cohetes y lanzadores ubicado en el túnel.

“Las fuerzas de las FDI continuarán operando contra organizaciones terroristas en la Franja de Gaza para proteger a los ciudadanos del Estado de Israel”, remarcaron las fuerzas israelíes mediante un comunicado.

Por su parte, la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) se mostró indignada por la muerte hace una semana de ocho trabajadores sanitarios de la Media Luna Roja Palestina.

Los funcionarios perdieron la vida cuando las ambulancias en las que viajaban fueron atacadas por el ejército israelí mientras se dirigían a atender heridos en Gaza.

“Después de siete días sin noticias y sin acceso al área de Rafah, donde fueron vistos por última vez, hoy se recuperaron los cuerpos de los paramédicos, mientras uno sigue desaparecido”, señaló la institución humanitaria.

“Estos dedicados trabajadores de ambulancia estaban respondiendo a personas heridas. Eran humanitarios. Llevaban emblemas que deberían haberlos protegido; sus ambulancias estaban claramente identificadas”, aseguró el secretario general de la FICR, Jagan Chapagain

The @IFRC condemns the killing of eight @PalestineRCS medics in Gaza.

We are heartbroken. These dedicated humanitarians, killed while responding to the wounded, should have been protected.

We mourn their loss and stand with the Palestine Red Crescent.

Full statement:… pic.twitter.com/ohKLIjaW1O

— IFRC (@ifrc) March 30, 2025