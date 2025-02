Este jueves Hamás entregó los cuerpos de cuatro rehenes israelíes, incluyendo dos niños, en un acto que desató la molestia del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

La agrupación islámica dispuso en un escenario montado en una explanada en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, los cuatro ataúdes negros con los nombres de las víctimas.

Se trata de Shiri Silberman, mujer de ascendencia peruana y argentina, sus hijos, Ariel y Kfir Bibas de 4 años y 9 meses respectivamente, y de Oded Lifshitz, quien tenía 83 cuando fue secuestrado.

Los milicianos palestinos acompañaron los féretros con una gigantografía del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, modificada con colmillos y manchas de sangre.

A su vez, desplegaron diversos mensajes junto a los ataúdes, culpando directamente a Israel y Estados Unidos por la muerte de los secuestrados.

“El criminal de guerra Netanyahu y su ejército nazi les mataron con misiles desde aviones sionistas”, señalaba la imagen que sirvió como telón de fondo al acto de entrega de los cuerpos.

Los féretros, rodeados por combatientes de Hamás fuertemente armados, estuvieron acompañados por otras pancartas propagandísticas en las que se podían leer mensajes como: “El retorno de la guerra = El retorno de tus prisioneros en ataúdes“.

Además exhibieron las carcasas de dos misiles sobre las que escribieron: “Nos mataron con bombas estadounidenses”. En una mesa una funcionaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) firmó las actas de entrega junto a un miembros de Hamás.

El primer ataúd que recibieron portaba la imagen de Shiri Silberman, seguido de un segundo con la de Kfir Bibas, un tercero con la foto de su hermano Ariel y, finalmente, el cuarto con la foto de Liftshitz.

Antes de subirlos, la organización humanitaria cubrió cada ataúd con una sábana blanca frente a cientos de gazatíes que se congregaron para ver la entrega.

“Las Brigadas al Qasam (el brazo armado de Hamás) y la resistencia quisieron, durante la ceremonia de entrega de los cuerpos de los prisioneros, respetar la santidad de los muertos y los sentimientos de sus familias”, señaló previamente el grupo islámico.

Las cuatro víctimas habían sido secuestradas en el kibutz Nir Oz durante el ataque de los milicianos palestinos del 7 de octubre de 2023, en el que casi 1.200 personas murieron y otras 251 fueron capturadas en territorio israelí.

Cabe señalar que la zona en donde se montó el escenario, Beni Suhaila, en el este de Jan Yunis, tiene una gran importancia simbólica para los palestinos ya que ahí se concentraron numerosas tropas israelíes durante la ofensiva en el enclave.

Posteriormente, a las 11:47 hora local (6:47 hora de Chile) el Ejército de Israel anunció que los vehículos que cargaban los ataúdes ya habían cruzado a territorio israelí.

“Hace poco, fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y la Agencia de Seguridad Interior (el Shin Bet) introdujeron los ataúdes de los cuatro rehenes fallecidos a través de la frontera hacia Israel”, indicó un comunicado castrense.

“Están siendo llevados al Instituto Nacional de Medicina Forense para pasar un proceso de identificación”, añadió.

Ahora los fallecidos serán sometidos a un proceso de identificación que podría durar desde horas hasta dos días, según explicaron fuentes militares.

El acto montado por Hamás para la entrega de los cuerpos provocó el enfado del comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

Mediante una declaración, calificó la exposición de los ferétros como “aborrecible y cruel”, añadiendo que iba en contra del derecho internacional.

“Según el derecho internacional, cualquier entrega de restos de fallecidos debe respetar la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, garantizando el respeto a la dignidad de los fallecidos y de sus familiares”, afirmó, de acuerdo a USA Today.

“Cuatro ataúdes desfilando sobre un escenario: imágenes casi insoportables. Hasta el final, las familias de los rehenes están expuestas al terror sin límites de Hamás”, indicó, por su parte, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock.

“Mis pensamientos están con ellos. Ojalá pronto puedan llorar a sus seres queridos y enterrarlos con dignidad”, puntualizó.

En su tuit, Baerbock dijo que el siguiente período será “nuevamente una tortura para las familias hasta que sepan con certeza si realmente podrán despedirse”, añadiendo que las próximas horas “decidirán el mundo” para los familiares de Oded Lifshitz y Yarden Bibas.

La embajada del Reino Unido en Israel también se refirió a la entrega de cuerpos. Sharone Lifshitz, hija de Oded, posee ciudadanía británico-israelí.

We share Israel’s deep heartbreak on this dark day. It’s a stark reminder of the horrors Hamas inflicted on innocent people on 7/10. For over 500 days we hoped for the safe return of all the hostages. This hope is broken, but we mustn't give up on those still held hostage in Gaza pic.twitter.com/FMZlp5jTiu

— UK in Israel 🇬🇧 (@ukinisrael) February 20, 2025