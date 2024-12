A través de un video, el primer ministro sirio, Mohamed Ghazi al Jalali, se mostró dispuesto a colaborar con insurgentes que tomaron el control de Damasco con tal de “preservar” las instituciones públicas.

Esto luego que los rebeldes sirios anunciaran su entrada y declararan libre a la capital del país, a solo 11 días de que iniciaran una ofensiva en contra del gobierno de Bachar al Assad.

“Estoy en mi casa, no la he abandonado porque pertenezco a este país y no conozco ningún otro país. Es mi patria. En estas horas en las que la gente siente preocupación y temor (…) Yo, por las instituciones del Estado, que no son mi propiedad ni de cualquier otra persona, sino que son de cada ciudadano sirio. Extendemos nuestra mano a todo sirio que se interesa por este país para preservar sus instituciones”, afirmó Mohamed Ghazi al Jalali.

“Estamos dispuestos a cooperar con cualquier liderazgo que el pueblo elija, ofreciendo todo el apoyo posible para garantizar una transición fluida y sistemática de las funciones gubernamentales, preservando las instalaciones estatales”, añadió.

Tras lo anterior, el comandante Ahmed al Sharaa, del Mando de Operaciones Militares, publicó un comunicado donde pide a las fuerzas rebeldes abandonar sin daños las instituciones estatales.

“A todas las fuerzas militares de la ciudad de Damasco se les prohíbe terminantemente acercarse a las instituciones públicas, que permanecerán bajo la supervisión del ex primer ministro hasta que sean entregadas oficialmente, y también se les prohíbe disparar balas al aire”, ordenan a los rebeldes.