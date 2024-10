Un breve video de apenas 46 segundos, en el que aparece vendado y rodeado de milicianos, es el último registro que se tiene sobre Austin Tice, periodista que ya lleva 12 años secuestrado en Siria.

El reportero trabajaba como freelance para medios y agencias como The Washington Post, CBS, AFP, entre otros, cuando desapareció del país de Medio Oriente, al que había llegado para cubrir la guerra civil. Poco después surgió en internet el video en el que es forzado a recitar una oración en árabe.

Desde entonces no se supo más del norteamericano. Pese a que no se han tenido novedades respecto a su paradero, y que incluso ni siquiera está confirmado que siga con vida, sus padres mantienen una inalcanzable lucha por llevarlo de regreso a Estados Unidos.

No obstante, además de las complejidades emocionales que significa una lucha como la que llevan adelante los Tice, también apuntan sus dardos contra el propio gobierno norteamericano.

Según han afirmado, la administración de Joe Biden no ha hecho lo suficiente para negociar con Siria y así lograr su liberación. “El gobierno de Estados Unidos ha trabajado muy duro para convencerme de que están trabajando en ello”, señaló su madre, Debra Tice, a la cadena CBS News en 2022.

12 years ago today, journalist and U.S. Marine veteran Austin Tice was detained at a checkpoint near Damascus while reporting on the Syrian civil war.

He was last seen in a video released five weeks after his kidnapping.#FreeAustinTice pic.twitter.com/G5X6GC793W

— Freedom Forum (@1stForAll) August 14, 2024