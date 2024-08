Las autoridades de Israel confirmaron este martes haber recuperado durante la pasada noche en la Franja de Gaza los cuerpos de seis rehenes de Hamás, en los túneles del área de Jan Yunis, en el sur del enclave.

Los cautivos cuyos restos han sido rescatados son Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell y Chaim Perri, según informó el Ejército israelí, que llevó a cabo la operación junto con la agencia de inteligencia Shin Bet.

“El Estado de Israel seguirá haciendo todos los esfuerzos posibles para devolver a todos nuestros secuestrados, vivos y muertos”, indicó en un comunicado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El primer ministro agradeció “su valentía y acción decidida” a los soldados del Ejército y agentes del Shin Bet, y envió su “sentido pésame” a las familias.

Los respectivos kibutz de Nirim -de donde eran Popplewell y Buchshtab- y Nir Oz, hogar del resto de los secuestrados, habían informado antes del rescate de cinco de ellos, pero quedaba por confirmar Alezander Dancyg.

“La operación fue posible gracias a la información precisa del Shin Bet, y de las unidades de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Cuartel General de Rehenes de la Dirección de Inteligencia de las FDI”, indicaron los cuerpos de seguridad en un comunicado conjunto.

El Ejército explicó que tras hallar durante la noche los cuerpos de los rehenes en los túneles de Jan Yunis, sus restos fueron identificados por el Instituto Nacional de Medicina Forense y la Policía de Israel, que inmediatamente informaron a las familias.

Con el rescate de estos cuerpos, de los 251 secuestrados el 7 de octubre, quedan dentro de la Franja de Gaza 105 rehenes, de los que 34 estarían confirmados muertos; mientras que se han recuperado y llevado de vuelta a Israel los cadáveres de 30 secuestrados.

Además, 116 cautivos han salido con vida de la Franja, la mayoría en el único acuerdo de tregua de una semana el pasado noviembre -105 rehenes fueron intercambiados por 240 presos palestinos- además de siete rescatados en operaciones militares del Ejército.

“No debemos dejar de actuar de ninguna manera ni por un momento para devolver a todos los secuestrados a su patria: los vivos con sus familias y los muertos a la tumba en Israel. Es una obligación moral suprema del Estado de Israel”, indicó el presidente Isaac Herzog.

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, elogió la “determinación y coraje” de las tropas israelíes, que lograron este rescate gracias a la “libertad de acción operativa” conseguida con la presión militar y se comprometió a lograr los objetivos de la guerra: la disolución de Hamás y el retorno de todos los secuestrados.

The IDF and ISA conducted a complex operation, entering Hamas tunnels in Khan Younis to rescue the bodies of hostages Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell, and Haim Perry- of blessed memory.

I share in the deep grief of their… pic.twitter.com/pe7ymwivqR

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) August 20, 2024