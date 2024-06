Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), alertaron este lunes de que “más de 3.500 niños de menos de cinco años están en riesgo de muerte” a causa de la “política de hambruna” impuesta por Israel en el marco de la ofensiva desatada hace casi ocho meses contra el enclave, tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista y otras milicias palestinas.

“Más de 3.500 niños de menos de cinco años están en riesgo de muerte en la Franja de Gaza por las políticas de hambre de la ocupación israelí, la escasez de alimentos, la falta de suplementos nutricionales y la negativa a la entrada de ayuda”, ha dicho la oficina de prensa de las autoridades gazatíes en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

Así, ha afirmado que esta situación se ve agravada por “la falta de vacunas” y “la obstrucción a la entrada de ayuda humanitaria desde hace cuatro semanas, en medio de un terrible silencio internacional”, en referencia al cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, después de que el Ejército israelí se hiciera el 7 de mayo con el control del lado palestino.

“Estos niños sufren desnutrición en un nivel tan avanzado que ha afectado la estructura de sus cuerpos, lo que los expone a contraer enfermedades infecciosas que destruyen su vida, retrasan su crecimiento y amenazan su supervivencia, ya que carecen de acceso a servicios básicos como la comida y la atención médica”, explicaron.

“Su estado está empeorando y dificultando debido a que no cuentan con vacunas y medicación destinada a las primeras etapas de su vida”, manifestaron, antes de agregar que “los niños de la Franja de Gaza necesitan un tratamiento radical e inmediato ante todas las crisis a las que se ven expuestos de forma sistemática por la ocupación israelí”.

Journalist Malak Abu Hussein is shocked by the magnitude of destruction in her neighborhood in Jabalia refugee camp after the withdrawal of the Israeli occupation forces from the camp. pic.twitter.com/GMfenknH0b

— Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) June 2, 2024