El grupo islamista Hamás publicó este miércoles un vídeo que muestra a uno de los rehenes en Gaza, Hersh Goldberg-Polin; prueba de su sobrevivencia tras su secuestro el 7 de octubre.

El israelí-estadounidense fue secuestrado junto a otras 200 personas durante un festival musical, mientras se efectuaban los ataques de Hamás a Israel.

En el video que circula en redes se ve gravemente herido, faltándole su mano y parte de su brazo izquierdo.

The Goldberg-Polin family has given permission for the video of their son Hersh, who has been held captive by Hamas for 201 days, to be published and used after it was released by the terror organization Hamas today.

For more than 200 days, 133 hostages have been held captive by… pic.twitter.com/1pD4RcxEe0

— Bring Them Home Now (@bringhomenow) April 24, 2024