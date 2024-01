Financiamiento de Hamás: investigación revelaría las operaciones en Emiratos Árabes, Turquía y Sudán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, interesado política y económicamente en el conflicto bélico de Medio Oriente, reveló un esquema de financiamiento a Hamás que incluye una red internacional, inmobiliaria y de empresas constructoras, “notable por su tamaño y complejidad”.

Una investigación de Newsweek detalló que ya en el 2022 acumulaban 500 millones de dólares en total.

Según informó la revista neoyorquina en una publicación reciente, el lujoso edificio AG Plaza que cuenta con terrazas, piscinas y espacios comerciales.

Además está diseñado para atraer empresas de tecnología que quieran beneficiarse del campus de la Universidad de Comercio local, fue construido por una empresa controlada por lo que Estados Unidos describe como “elementos de Hamas”.

La investigación de Newsweek muestra cómo la organización que gobierna en la Franja de Gaza está utilizando parte de su personal clave para establecer empresas de este tipo en Medio Oriente.

Todo lo anterior, para administrar su estructura financiera que a menudo busca lugares donde sea posible una aprobación tácita para tales operaciones.

Incluye empresas en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Argelia, Arabia Saudita y Sudán, e incluso se está expandiendo a Europa Occidental.

El bombardeo al que Israel sometió a la población civil de Palestina, matando ya a 25.105 personas, no implica que Hamas deje de percibir financiación internacional, una tarea que la administración de Joe Biden también priorizó en el último tiempo.

La colaboración de Estados Unidos con Israel llega al punto de lanzar una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información relevante sobre el financiamiento de Hamas.

Todo lo anterior, a través del Programa de Recompensas por la Justicia.

“El Programa de Recompensas por la Justicia tiene como objetivo perturbar la red más amplia que sostiene a Hamas, incluyendo apuntar a cualquier fuente de ingresos”, detalló el medio estadounidense.

A lo anterior se sumarían los principales donantes, empresas o inversiones propiedad de Hamas, “así como a empresas fachada para la adquisición de tecnología y esquemas criminales de la organización”.

Así fue como lo puntualizó la publicación de Newsweek y resaltó que, de acuerdo a Estados Unidos, Hamas tiene un “imperio” financiero.

