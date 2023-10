Las fuerzas de Israel han penetrado al el norte de la Franja de Gaza, con tanques que han cortado brevemente una ruta de evacuación hacia el sur, según lo han dado a conocer diferentes testigos palestinos.

Un tanque fue filmado en la autopista Salah al-Din, el camino más importante en Gaza, lo que desató especulaciones de que podría ser parte de un avance en la ciudad.

Un video, compartido y verificado por medios como la BBC, mostró a un vehículo dando la vuelta después de acercarse al tanque, el cual abre fuego.

Se trata de un contenido filmado el mismo día en que Israel aseguró que una soldado secuestrada como rehén por Hamás fue rescatado en una operación terrestre.

Recordemos que durante el fin de semana Israel comenzó lo que Netanyahu llamó la “segunda etapa” de una guerra destinada a “destruir a Hamás”.

Todo lo anterior, con fuerzas terrestres que expanden sus operaciones dentro de Gaza después de tres semanas de intensos bombardeos y miles de muertos.

En detalle, el ministerio de salud de Gaza dice que más de 8.300 personas han muerto en el territorio desde entonces. Esto, mientras que los suministros (alimentos, agua, combustible) son peligrosamente bajos.

El video que muestra el tanque en Salah al-Din Road fue publicado por el fotoperiodista Yousef Basam, quien condujo hacia el norte en un auto el lunes por la mañana.

El coche de Basam se encuentra -en el video- justo después de una intersección conocida como Netzarim Junction, que está a 2.8km de la valla perimetral con Israel. Luego se acerca a un segundo vehículo frente a lo que parece montones de tierra en medio de la carretera, con un tanque por delante.

El tanque comienza a moverse mientras el segundo vehículo realiza un giro para escapar de la zona. Tras un instante se escucha el disparo y el vehículo es alcanzado por la explosión.

“Se ha ido, toda la familia se ha ido”, grita uno de los hombres dentro del coche de Basam, a medida que se aleja y regresa hacia el sur.

Un fotógrafo que estaba en la zona tras un ataque aéreo le dijo a la BBC: “De repente miré hacia atrás y vi tanques israelíes”. Tomó un par de fotos y luego huyó.

Según se detalló, el portavoz principal del ejército israelí fue preguntado específicamente sobre los tanques en una reunión informativa y declinó dar más información.

