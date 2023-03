El derrumbe del piso de un templo hinduista en India provocó la muerte de al menos 35 personas, señaló una autoridad local este viernes, mientras sigue activo el operativo de rescate.

Decenas de fieles celebraban una gran fiesta religiosa en la ciudad de Indore cuando el suelo cedió y cayeron a un pozo rodeado por escaleras usado en rituales religiosos.

“35 personas están muertas. Una persona está todavía desaparecida. Las operaciones de rescate están en marcha”, dijo el magistrado de distrito de la ciudad Ilayaraja T. a la agencia AFP por teléfono.

El suceso tuvo lugar el jueves después de que el suelo del templo Beleshwar Mahadev cediese y decenas de personas cayesen al pozo en medio de las celebraciones de la festividad conocida como Ram Navami, la que marca el nacimiento del dios hindú Ram.

“Dado que el pozo se derrumbó y también había agua en el pozo, la gente también murió ahogada”, precisó una autoridad local.

El primer ministro Narendra Modi dijo que estaba “extremadamente apenado” por el accidente.

“El gobierno estatal está encabezando los trabajos de rescate y asistencia a rápido ritmo”, dijo Modi, quien prometió indemnizaciones de 200.000 rupias (2.400 dólares) a los familiares de las víctimas.

El ministro del Interior del estado de Madhya Pradesh, donde se encuentra Indore, dijo que se abrió una investigación sobre las causas del accidente.

