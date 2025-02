Desde Europa salieron a responderle a Donald Trump luego que el miércoles calificara al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, como “un dictador”.

A través de sus redes sociales, António Costa, presidente del Consejo Europeo, dejó en claro su apoyo para el mandatario ucraniano, señalando que es “un presidente elegido democráticamente”.

“El lunes 24 de febrero se cumple el tercer aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania”, escribió en su cuenta de X, conocida anteriormente como Twitter.

“He decidido ir a Kiev para la ocasión junto a Von der Leyen para reafirmar el apoyo de los heroicos ucranianos y al presidente Zelenski, democráticamente elegido”, agregó.

Monday, February 24, marks the third anniversary of the Russian full-scale invasion of Ukraine. I have decided to be in Kyiv for that occasion, with @vonderleyen, to reaffirm our support to the heroic Ukrainian people and to the democratically elected president @ZelenskyyUA.

— António Costa (@eucopresident) February 20, 2025