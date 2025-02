Al menos dos personas murieron este lunes tras un atentado con explosivos en un edificio de un conjunto residencial en el noroeste de Moscú. El hecho además ha dejado unos cuatro heridos, y una de las víctimas fatales correspondería a un separatista ucraniano.

Así informó la agencia oficial rusa TASS, citando a una fuente policial, detallando que “los heridos, según datos preliminares, eran guardaespaldas” de quien sería el separatista ucraniano.

La explosión, calificada como “intento de asesinato”, ocurrió en el portal de un edificio del lujoso conjunto residencial Aliye Parusa (Velas Purpuras), situado a orillas del río Moscova.

De momento, no están claras las circunstancias de la explosión ni las autoridades nacionales han confirmado la identidad del fallecido. No obstante, las agencias estatales Ria Novosti y TASS, citando fuentes anónimas, afirmaron que se trataría del separatista Armen Sarkissian, fundador de un batallón que combate contra el Ejército ucraniano, quien habría muerto en el hospital.

A su vez, según TASS, la otra persona fallecida sería un guardaespaldas de Sarkissian.

Según los citados medios, el atentado estaba dirigido contra el separatista ucraniano, también presidente de la Federación de Boxeo de la autoproclamada república popular de Donetsk (el nombre que Rusia dio a una región del este de Ucrania cuya anexión reivindica).

Sarkissian, de 46 años, nació en Armenia, pero cuando era joven se mudó a la región de Donetsk, en el este de Ucrania, según el medio ruso Mediazona. Habría residido en Gorlivka, una ciudad de la zona actualmente ocupada. El alcalde de esa localidad, Ivan Prikhodko, colocado allí por las autoridades rusas, confirmó el deceso, al que se refirió como una “noticia trágica”.

El jefe comunal afirmó que Sarkissian creó y dirigió el batallón “Arbat”, que combate al Ejército ucraniano.

Según los servicios de seguridad ucranianos (SBU), el batallón “Arbat” combatió en el este de Ucrania y luego fue transferido a la región rusa de Kursk, donde Kiev lanzó en agosto una ofensiva. Ucrania no ha hecho comentarios sobre la explosión y de momento no hay mayores indicios que apunten a ese país como sospechoso.

Sarkissian, de 46 años, fue declarado en busca y captura por Ucrania, acusado en ausencia de participar en formaciones armadas ilegales que combaten contra el Ejército ucraniano.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se limitó a indicar que “los servicios especiales hacen su trabajo” y que se está investigando lo ocurrido.

La detonación produjo en la entrada de un edificio residencial del noroeste de Moscú, según el Comité de Investigación ruso. La policía desplegó un importante dispositivo en torno al edificio, incluyendo un helicóptero que sobrevoló la zona, según se observan en diversos registros difundidos en redes sociales, que además consigna AFP.

Según TASS, los servicios de emergencia establecieron que la estructura el edificio no sufrió daños a causa de la explosión y que no hay riesgo de derrumbe. Artificieros de la policía revisaban la zona y los edificios del conjunto residencial para descartar la presencia de otros artefactos explosivos.

UPDATE: War criminal Armen Sarkisyan is reportedly suffering in critical condition and was taken to the hospital by helicopter in Moscow.

His face was disfigured by the explosion to the point of not being identifiable. pic.twitter.com/xb0IJoviFf

— Igor Sushko (@igorsushko) February 3, 2025