Un médico ha generado conmoción a raíz de un caso policial en Noruega, al revelarse que abusó y violó a un total de 87 pacientes en un lapso de 20 años. Fue identificado como Arne Bye.

El profesional está siendo juzgado por distintos casos de abuso sexual, incluidos dos episodios contra dos adolescentes que tenían 14 y 15 años en el momento de las supuestas agresiones.

Por otro lado, la víctima de mayor edad tenía 67 años cuando el profesional la habría violado.

La acusación contra Bye sostiene que las presuntas agresiones “ocurrieron de forma rápida e inesperada” durante los exámenes de rutina. En tanto, el ginecólogo se declaró culpable de tres cargos de violación y 35 casos de abuso de posición, por lo que se enfrenta a hasta 21 años de cárcel.

Durante la investigación, la policía confiscó más de 6.000 horas de material, incluidos los exámenes ginecológicos. Según trascendió, los análisis se llevaron a cabo en pacientes sin su conocimiento, siendo que los funcionarios los describieron como “sensible y detallado”.

Al respecto, Bye supuestamente introdujo en el cuerpo de las mujeres un objeto cilíndrico “parecido a un desodorante o a una botella”, sin que mediara ninguna razón médica para ello.

Arne Bye, 55, of #Frosta, #Norway, is on trial for allegedly raping 87 women & filming the attacks over 20 years, in what's being called Norway's biggest sexual abuse scandal

Bye, a former village doctor & municipal superintendent, is charged with abusing his position to obtain… pic.twitter.com/HEEq4D9f5E

