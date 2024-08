El Estado Mayor del Ejército ucraniano confirmó que el lunes se estrelló uno de los aviones de fabricación estadounidense F-16 entregados a Kiev hace solo un mes, incidente en el que su piloto perdió la vida.

Según detalló el Ejército mediante un comunicado, citado por Agencia EFE, el avión de combate y otros F-16 estaban repeliendo un ataque ruso con misiles.

De acuerdo a la nota, los cazas demostraron su “elevada eficiencia”, derribando cuatro misiles de crucero enemigos.

“Al aproximarse a su próximo objetivo, se perdió el contacto con una de las aeronaves. Más tarde resultó que el avión se había estrellado y el piloto había muerto”, indicó la institución castrense.

Las autoridades ucranianas ya iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias bajo las cuales ocurrió el incidente.

Anteriormente, The Wall Street Journal publicó que probablemente el accidente se debió a un error del piloto, añadiendo que el Pentágono ya remitió las preguntas al Ejército de Ucrania para que explique lo sucedido.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana lamentó el fallecimiento del piloto Oleksii Mes, remarcando que “luchó heroicamente su última batalla en los cielos” aunque sin mencionar al F-16.

“El 26 de agosto, durante un ataque aéreo y con misiles rusos, Oleksii derribó tres misiles de crucero y un dron de ataque”, detalló.

Oleksii Mes’, a pilot of the Ukrainian Air Force, heroically fought his last battle in the skies.

On August 26, during a massive russian missile and air strike, Oleksii shot down three cruise missiles and one strike UAV. He saved countless Ukrainians from deadly russian… pic.twitter.com/Wwc0BiUThO

— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) August 29, 2024