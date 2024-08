El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció este domingo que su país ya está desplegando aviones de combate F-16, de fabricación estadounidense, como parte de sus operaciones militares contra Rusia.

“Deseo que nuestras Fuerzas Aéreas y todos nuestros soldados sientan el orgullo de los ucranianos por nuestra aviación de combate y que brinden a Ucrania los resultados de combate que acercarán nuestra victoria: nuestra justa paz para Ucrania”, declaró Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Estoy orgulloso de todos nuestros muchachos que dominan hábilmente estos aviones y ya han comenzado a usarlos para nuestro estado”, indicó, sin dar información exacta sobre su número, aunque aseguró que “el número de F-16 disponibles en Ucrania y el número de pilotos ya entrenados no son suficientes”.

We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about… pic.twitter.com/z21yTU0Hjo

