El presidente polaco, Andrzej Duda, pidió este domingo a los aliados occidentales de Kiev mostrarse unidos, durante una visita a Ucrania, días antes de una importante cumbre de la OTAN en Lituania.

“Juntos somos más fuertes”, afirmó Duda durante una visita a la ciudad de Lutsk, en el oeste de Ucrania, junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

“Ucrania y Polonia están juntas, unidas en la lucha contra un enemigo común”, dijo por su parte, el jefe de la administración presidencial ucraniana, Andriy Yermak.

Today in Lutsk, Ukraine, we met with President @ZelenskyyUa to give a testimony of friendship in the face of a difficult history, but also to hold final consultations before the NATO summit in Vilnius, which begins in two days. Effective support for Ukraine in its pursuit of… pic.twitter.com/veDWUC5fCF

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 9, 2023