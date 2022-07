Zelenski y la primera dama de Ucrania posan para la revista Vogue a 5 meses del inicio de la guerra

El presidente Zelenski y la primera dama dieron un reportaje a Talk Tv además de hacer una aparición en la portada de la revista Vogue.

El presidente de Ucrania y la primera dama, Olena Zelenska, brindaron un reportaje juntos en el que hablan de los desafíos de la guerra con Rusia y cómo eso influyó en su matrimonio.

Además, en las últimas horas se conoció un extenso reportaje de la revista Vogue centrado en ella. Esto, además de su rol durante los últimos meses, pero en el que también ambos hablan de temas personales y fueron fotografiados en Kiev.

Entrevistados por Piers Morgan en Talk TV, el matrimonio ucraniano contó que ahora están “más interesados ​​el uno en el otro” por lo vivido durante los últimos cinco meses, según un adelanto que se vio del reportaje, que se emitirá completo este miércoles 27 de julio.

“We have no doubt we will prevail.” As the war in Ukraine enters a critical new phase, the country’s First Lady, Olena Zelenska, has become a key player—a frontline diplomat and the face of her nation’s emotional toll. https://t.co/DCXWYnzAsK pic.twitter.com/wcaY5IFGHf

— Vogue Magazine (@voguemagazine) July 26, 2022