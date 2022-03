A casi un mes del inicio de los ataques rusos a Ucrania, este sábado, el Ministerio de Defensa de Rusia, afirmó a través de Twitter, que la aviación del país destruyó una base militar ucraniana con el uso del misil hipersónico Kinzhal.

Se trata del segundo uso confirmado de los Kinzhal en Ucrania y en el mundo, que antes Rusia solo había utilizado durante ensayos militares.

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0

— Минобороны России (@mod_russia) March 19, 2022